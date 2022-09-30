Оккупанты попали в окружение: в ВСУ раскрыли детали "котла" под Лиманом

Бойцы ВСУ окружают оккупантов под Лиманом / Фото УНИАН

Вооруженные силы Украины на Лиманском направлении в Донецкой области проводят операцию по окружению российской группировки.

Операция находится на завершающем этапе, сообщил Суспильному представитель Восточной группы войск Сергей Череватый.

"Операция именно по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу", - сказал он.

Представитель ВСУ обратил внимание на то, что у Лимана российская армия гораздо сильнее укреплена, чем на Харьковском направлении.

"Если противника под Харьковом "сломали" и он побежал, то возле Лимана он более укреплен и подразделения были достаточно подготовлены, мотивированы. Поэтому, это заняло время, но наш Генеральный Штаб и штаб на местах переиграл их тактически: планирование и осуществление операции, как военные высокого уровня опытности, подготовки", - сообщил Череватый.

По его словам, сейчас Генштаб не называет официально взятые населенные пункты, потому что продолжается операция по освобождению.

Ситуация на Донбассе

В разведке Великобритании заявили, что армия Украины продолжает свое наступление в Харьковской области и в районе Донбасса.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что после освобождения ВСУ Изюма Украина фактически получает огневой контроль над севером Донецкой и Луганской областей. Таким образом, Киев создает более выгодные условия для новой битвы за Донбасс.

Ранее силы обороны Украины освободили два села в Донецкой области.

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