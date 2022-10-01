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ВСУ могут освободить Лиман в ближайшие 72 часа - ISW

1 октября 2022, 07:51

Военкоры РФ утверждали, что вывод россиян из Лимана напоминает хаотичное отступление из Балаклеи с плохой координацией и отсутствием артиллерийской поддержки.

ВСУ могут освободить Лиман в ближайшие 72 часа - ISW
ВСУ могут освободить Лиман в ближайшие 72 часа / Фото УНИАН

Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что Вооруженные силы Украины, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль город Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.

В отчете экспертов ISW отмечается, что российские войска все еще контролируют Лиман, но отступили с позиций в Дробышеве и Ямполе.

Российские источники, на которые ссылается ISW, утверждали, что оккупанты все еще контролируют одну дорогу из Лимана в Торском, тогда как украинские силы перекрыли дорогу Дробышево-Торское в районе Ставок.

Эти источники также отметили растущую активность украинских разведывательно-диверсионных групп на трассе Сватово-Торское к северо-востоку от Лимана, после того, как они, по сообщениям, пересекли реку Жеребец. На геолокационных кадрах также видно, как украинская артиллерия наносит удары по отступающим российским силам в районе Торского.

Также ISW пишет, что 30 сентября украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам в Луганской области. На геолокационных кадрах видны последствия украинских ударов HIMARS по телевизионной вышке и радиоретранслятору в Старобельске, а также по асфальтовому заводу под Алчевском, где, по сообщениям, находились российские войска.

ВСУ могут освободить Лиман в ближайшие 72 часа - ISW
Фото understandingwar.org

"Многие российские военные корреспонденты утверждали, что вывод россиян из Лимана напоминает хаотичное отступление из Балаклеи Харьковской области с плохой координацией и отсутствием артиллерийской поддержки. Другие заявили, что российское военное командование не направило необходимые подкрепления и вместо этого обстреливает ракетами Николаевскую область, а не помогает обороне Лимана", - говорится в сообщении.

Ситуация в Лимане

30 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в районе Лимана Донецкой области Вооруженные силы Украины окружили российских оккупантов. Вражеские подразделения попали в котел.

Также сообщалось, что украинские военные освободили Ямполь в Лиманском районе Донецкой области.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что Вооруженные силы Украины укрепляют позиции около Лимана в Донецкой области и продолжают приближаться к этому городу, освобождая все новые населенные пункты.

27 сентября офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадим сообщил, что украинские воины вернули контроль над селом Коровий Яр в Лиманской тергромаде Донецкой области. Также ранее сообщалось, что украинские военные зашли в село Редкодуб в Донецкой области.

Также ранее сообщалось, что украинские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой области – село Яцковка. Это село расположено через реку Оскол от админграницы Харьковской и Донецкой областей.

28 сентября стало известно, что украинские военные освободили поселок Новоселовка в Донецкой области, который расположен в 9 километрах от Лимана.

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