ВСУ могут освободить Лиман в ближайшие 72 часа - ISW

ВСУ могут освободить Лиман в ближайшие 72 часа / Фото УНИАН

Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что Вооруженные силы Украины, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль город Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.

В отчете экспертов ISW отмечается, что российские войска все еще контролируют Лиман, но отступили с позиций в Дробышеве и Ямполе.

Российские источники, на которые ссылается ISW, утверждали, что оккупанты все еще контролируют одну дорогу из Лимана в Торском, тогда как украинские силы перекрыли дорогу Дробышево-Торское в районе Ставок.

Эти источники также отметили растущую активность украинских разведывательно-диверсионных групп на трассе Сватово-Торское к северо-востоку от Лимана, после того, как они, по сообщениям, пересекли реку Жеребец. На геолокационных кадрах также видно, как украинская артиллерия наносит удары по отступающим российским силам в районе Торского.

Также ISW пишет, что 30 сентября украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам в Луганской области. На геолокационных кадрах видны последствия украинских ударов HIMARS по телевизионной вышке и радиоретранслятору в Старобельске, а также по асфальтовому заводу под Алчевском, где, по сообщениям, находились российские войска.

Фото understandingwar.org

"Многие российские военные корреспонденты утверждали, что вывод россиян из Лимана напоминает хаотичное отступление из Балаклеи Харьковской области с плохой координацией и отсутствием артиллерийской поддержки. Другие заявили, что российское военное командование не направило необходимые подкрепления и вместо этого обстреливает ракетами Николаевскую область, а не помогает обороне Лимана", - говорится в сообщении.

Ситуация в Лимане

30 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в районе Лимана Донецкой области Вооруженные силы Украины окружили российских оккупантов. Вражеские подразделения попали в котел.

Также сообщалось, что украинские военные освободили Ямполь в Лиманском районе Донецкой области.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что Вооруженные силы Украины укрепляют позиции около Лимана в Донецкой области и продолжают приближаться к этому городу, освобождая все новые населенные пункты.

27 сентября офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадим сообщил, что украинские воины вернули контроль над селом Коровий Яр в Лиманской тергромаде Донецкой области. Также ранее сообщалось, что украинские военные зашли в село Редкодуб в Донецкой области.

Также ранее сообщалось, что украинские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой области – село Яцковка. Это село расположено через реку Оскол от админграницы Харьковской и Донецкой областей.

28 сентября стало известно, что украинские военные освободили поселок Новоселовка в Донецкой области, который расположен в 9 километрах от Лимана.

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