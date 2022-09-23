ВСУ освободили от оккупантов Яцковку на Донетчине/ Генштаб ВСУ, скрин

Украинские военные освободили еще один населенный пункт на Донетчине – село Яцковка.

Это село расположено через реку Оскол от админграницы Харьковской и Донецкой областей. О его освобождении сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в пятницу, 23 сентября.

"Во время проведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка", – отметил он.

Кроме этого, защитники Украины смогли восстановить позиции возле Бахмута, которые ранее были потеряны. Российские захватчики планируют окружить Бахмут, однако Вооруженные силы Украины держат оборону.

Громов подчеркнул, что ситуация на Бахмутском направлении сложная, однако украинские воины ее контролируют. Оккупанты регулярно ведут обстрелы по украинским позициям, пытаясь оттеснить воинов ВСУ.

Воины ВСУ освободили село Яцковка в Донецкой области/ скрин

Освобождение территорий Украины от оккупантов

Напомним, после освобождения почти всей Харьковской области защитники Украины начали продвижение на Донбассе. Им удалось деоккупировать два населенных пункта – села Дубраво и Щурово.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области в еще одном населенном пункте, который был ранее оккупирован РФ, подняли флаг Украины. Воины ВСУ освободили село Подвысокое под Изюмом.

После этого стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины полностью взяли под контроль поселок городского типа Белогоровка Северодонецкого района в Луганской области на Донбассе. Сергей Гайдай анонсировал масштабную деоккупацию Луганской области.

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