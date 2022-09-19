Белогоровка зачищена от оккупантов: ВСУ освободили поселок на Луганщине

Бойцы ВСУ освободили БЕлогоровку на Луганщине / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины полностью взяли под контроль поселок городского типа Белогоровка Северодонецкого района в Луганской области на Донбассе.

"Луганская Белогоровка зачищена и полностью под контролем ВСУ", - сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

При этом он посоветовал запастись терпением "в предвкушении" масштабной деоккупации Луганской области.

"Этот процесс будет значительно тяжелее, чем в Харьковской. За каждый сантиметр луганской земли будет тяжелая борьба. Враг готовится к обороне, поэтому "парадом" не зайдем", - написал он.

Гайдай подчеркнул, что люди ждут деоккупацию.

"Мы готовимся. Украинская власть сразу начнет работать в деоккупированных громадах. Время и терпение. Следите за официальной информацией", - добавил глава Луганской ОВА.

Освобождение Донбасса

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

Вооруженные силы Украины также взяли под контроль поселок Яровая в Донецкой области.

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