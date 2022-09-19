УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов под Святогорском: СМИ раскрыли детали

19 сентября 2022, 14:56

Украинские защитники взяли под контроль поселок Яровая в Донецкой области.

ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов под Святогорском: СМИ раскрыли детали
В поселке Яровая подняли флаг Украины/ ОperativnoZSU

Вооруженные силы Украины взяли под контроль поселок Яровая в Донецкой области.

Об этом идет речь в сообщении Новостей Донбасса.

"Поселок полностью контролируется ВСУ", - сообщает военный корреспондент Богдан Мирошников.

В то же время по данным ОperativnoZSU, бойцы ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта на Донбассе – Крымки и Александровское.

Они расположены в районе Святогорска Донецкой области.

"Силы обороны Украины установили контроль над населенными пунктами Крымки и Александровка", – сказано в сообщении.

ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов под Святогорском: СМИ раскрыли детали

Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области в еще одном населенном пункте, который был ранее оккупирован РФ, подняли флаг Украины.

В селе Подвысокое Изюмского района вывесили украинский флаг. Об этом идет речь в сообщении Боровского сельского совета.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

Читайте еще:

Святогорск новости Донбасса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:58

В Кремле отреагировали на просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом

14:56

ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов под Святогорском: СМИ раскрыли деталиВидео

14:54

Использовался для нужд ФСБ: на Николаевщине ВСУ сбили редкий российский БПЛА КартографВидео

14:48

Международный день мира 2022: дата и традиции дня

14:41

Песков испугался, что Украина пойдет на Крым: угрожает "ответом"Видео

Реклама
14:37

В ОРЛО женщина бросилась под автобус, в котором русские везли ее мужа на фронт

14:16

Оля Полякова рассказала о возвращении Голосу країни и как приедет на похороны Елизаветы IIВидео

14:07

В РФ не будет перелома в восприятии войны даже после гибели миллиона оккупантов - АндрусивВидео

14:02

Как постирать одежду в машинке без воды: 10 шагов, как пользоваться "стиралкой" без водопровода

13:40

Ужимки и гримасы: появилось объяснение неадекватного поведения Путина в СамаркандеВидео

13:21

"Есть направления перспективнее, чем Херсон": Андрусив объяснил, где будут "жесты доброй воли" от РФВидео

13:00

Ему отрубили руку за трезубец: в больнице скончался легендарный защитник Украины Василий Пелеш

13:00

Гороскоп на завтра 20 сентября 2022: Тельцам – опасность, Ракам – зависть, Девам – потеряВидео

12:57

"Европе я лучше сосну отправлю": звезда "Квартала 95" Великий высмеял ЛукашенкоВидео

12:49

Зеленский собрал Ставку и обсудил с силовиками план дальнейшего освобожденияВидео

12:42

"Я вас всегда любила": Cобчак высказалась в отношении заявления Пугачевой

12:35

Похороны королевы Елизаветы II - онлайн-трансляция похоронной процессииВидео

12:35

Рождество Пресвятой Богородицы 2022: дата, традиции и запреты дня

12:30

Польша и страны Балтии закрыли въезд для россиян с 19 сентября: все деталиВидео

12:22

Потери оккупантов зашкаливают: эксперт объяснил, кто не попадает в сводки ГенштабаВидео

Реклама
12:12

Почему вареную картошку лучше есть холодной

11:42

С подарками от покойных родителей: опубликован предсмертный портрет королевы Елизаветы IIВидео

11:41

Груз 200 для Башкирии: ВСУ ликвидировали наемника Вагнера – ветерана Чеченской войныВидео

11:36

Маразм крепчает: Орбакайте и Урганта пытались выгнать со спектакля "за неуважение к гимну РФ"

11:28

Расстреляют свои же: РФ усиливает свои "заградительные отряды", чтобы оккупанты не убегали с поля бояВидео

11:16

Почему Пугачева своими заявлениями приближает нашу победумнение

11:08

Удар по наемникам Вагнера: в Кадиевке уничтожили казармы вместе с оккупантамиВидео

10:37

"Катастрофа для армии РФ": Кремлю нужно полмиллиона солдат, чтобы удержать линию фронта - АндрусивВидео

10:34

"Война не будет быстрой": в США дали тревожный прогноз и не исключили затяжной конфликтВидео

10:14

Не долетел: украинские воины сбили ракетой вражеский самолет Су-25Видео

09:59

Разборки в Кремле: в ОП рассказали о грызне у Шойгу из-за провалов в УкраинеВидео

09:44

Армия РФ готовится к отступлению под Херсоном - ISW

09:38

РФ потеряла в Украине десятки самолетов и превосходство в воздухе - британская разведкаВидео

09:12

Войска РФ обстреляли Южно-Украинскую АЭС: ракета взорвалась возле ядерных реакторовФотоВидео

09:01

Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2022: Близнецам – обиды, Стрельцам – опасные соблазны, Рыбам – ссорыВидео

08:58

Путин хочет создать новую линию фронта, а в РФ наступил "bardak time" и паралич армии – военный аналитикВидео

08:55

"Трудно считать это победой": Байден объяснил, выигрывает ли Украина войнуВидео

08:43

Что делать, если россияне таки завезли ядерное оружие в Крыммнение

08:30

Как очистить электрочайник: простые способы от накипи, доступные каждомуВидео

08:11

Новый армейский корпус РФ продержался на войне несколько дней и с позором сбежал из-под Харькова – ForbesВидео

Реклама
08:03

Война в Украине перешла в новую фазу, реакция РФ непредсказуема - генерал СШАВидео

07:28

ВСУ захватили элитный трофей - лучший танк армии РФ Т-90М Прорыв с комплексом Накидка

07:01

ВСУ ликвидировали два российских склада и ударили по переправе на Юге

06:31

Ночью оккупанты ударили ракетами по Запорожью: известно о 8 "прилетах"Видео

06:12

Что сделает Украина с предателями и коллаборантами на Харьковщинемнение

06:00

Войска РФ посыпались, они в ловушке, но Россия готова положить и миллион своих солдат – АндрусивВидео

05:20

Когда в Украине потеплеет: синоптики дали прогноз и назвали самый холодный деньВидео

03:50

Как выбрать вкусную тыкву: 3 момента, на которые нужно обратить внимание

03:30

Врежет до 0° и завалит снегом: украинцев предупредили о похолодании, названы срокиВидео

03:20

Самый вкусный завтрак за 5 минут: быстрый рецепт удивительной закускиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять