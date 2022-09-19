ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов под Святогорском: СМИ раскрыли детали

В поселке Яровая подняли флаг Украины/ ОperativnoZSU

Вооруженные силы Украины взяли под контроль поселок Яровая в Донецкой области.

Об этом идет речь в сообщении Новостей Донбасса.

"Поселок полностью контролируется ВСУ", - сообщает военный корреспондент Богдан Мирошников.

В то же время по данным ОperativnoZSU, бойцы ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта на Донбассе – Крымки и Александровское.

Они расположены в районе Святогорска Донецкой области.

"Силы обороны Украины установили контроль над населенными пунктами Крымки и Александровка", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области в еще одном населенном пункте, который был ранее оккупирован РФ, подняли флаг Украины.

В селе Подвысокое Изюмского района вывесили украинский флаг. Об этом идет речь в сообщении Боровского сельского совета.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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