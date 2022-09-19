ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов под Святогорском: СМИ раскрыли детали

Украинские защитники взяли под контроль поселок Яровая в Донецкой области.
Вооруженные силы Украины взяли под контроль поселок Яровая в Донецкой области.
Об этом идет речь в сообщении Новостей Донбасса.
"Поселок полностью контролируется ВСУ", - сообщает военный корреспондент Богдан Мирошников.
В то же время по данным ОperativnoZSU, бойцы ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта на Донбассе – Крымки и Александровское.
Они расположены в районе Святогорска Донецкой области.
"Силы обороны Украины установили контроль над населенными пунктами Крымки и Александровка", – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области в еще одном населенном пункте, который был ранее оккупирован РФ, подняли флаг Украины.
В селе Подвысокое Изюмского района вывесили украинский флаг. Об этом идет речь в сообщении Боровского сельского совета.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
Читайте еще:
- ВСУ освобождают населенные пункты на двух направлениях: Генштаб о контрнаступлении
- Паника в "ДНР": Пушилин драпанул из Донецка из-за наступления ВСУ
- Мощный удар ВСУ на юге: уничтожены десятки оккупантов вместе с техникой и складом БК