Украина может получить израильскую систему против иранских беспилотников

Израильская компания передаст Украине системы для борьбы с беспилотниками / Коллаж фото УНИАН, из открытых источников

Украина может получить израильскую систему защиты от иранских беспилотников, которые были переданы России и уже начали появляться на фронте. Одна из оборонных компаний планирует передать системы защиты через посредника в Польше. Об этом сообщает DroneDJ.

В отчете говорится о том, что израильская компания доставит беспилотники в Польшу, зная, что Украина является предполагаемым получателем. Эта система квалифицируется как "передовая оборонная технология". Ранее Израиль запретил ее продавать в Украину.

Израиль не поддерживает ни одну из сторон в войне, пытаясь сохранить отношения с Москвой. Страна ранее отказалась присоединяться к группе государств, которые предоставляют Украине военную помощь.

Беспилотники Ирана для России

В июле советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Иран собирается отправить России несколько сотен боевых дронов. По словам чиновника, Тегеран, таким образом, "поможет" Москве с удержанием оккупированных территорий Украины.

В начале августа советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что на фронте на вооружении войск России заметили беспилотники, которые оккупантам мог поставить Иран.

Он говорил о возможной партии из 46-ти дронов. По словам советника ОП, БПЛА устаревшие и примитивные, но все же представляют опасность.

"Иранский беспилотник представляет собой машинку сильно предыдущего поколения, сделанную на коленке, но какую-то часть своей задачи она может решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи – с самодельными захватами и бросанием гранат", - подчеркнул Арестович.

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