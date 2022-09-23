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Не хочет быть проигравшим: Эйдман объяснил, почему Путин решил провести "референдумы"

23 сентября 2022, 11:35

Путин застрял в 6 или 7 классе школы, когда изучали народы Древнего мира и где император считался триумфатором, только если тот расширяет границы.

Путин, Игорь Эйдман
Путин хочет считать себя триумфатором, а не проигравшим - Игорь Эйдман / Коллаж facebook.com, скриншот

Россия решила проводить "референдумы" ради личной прихоти Владимира Путина. Как рассказал в интервью Главреду российский социолог, публицист Игорь Эйдман, для этого у Путина были как объективные, так и субъективные причины.

"Объективные заключаются в том, что российское общество уже начало уставать от войны и не видит в ней никаких успехов. Наоборот, начиная с контрнаступления украинцев в Харьковской области, начало замечать поражение. И даже "партия войны" уже начала предъявлять претензии Путину в том, что он недостаточно последовательно и эффективно эту войну ведет. И в этой ситуации алчущим крови нужно бросить некое видимое достижение. А с их империалистической точки зрения расширение границ России - это однозначно позитивное явление, что они и решили продемонстрировать", - отметил Эйдман.

Субъективная причина, по мнению эксперта - 70-летний юбилей Путина.

"Он, как абсолютный эгоцентрик и нарцисс, конечно, не хочет справлять свой юбилей в роли проигравшего и опущенного. Ему хочется показывать себя триумфатором. А каких достижений он может добиться? Никаких. На фронте побед добиться он не может, как и хотя бы аннексировать Луганскую область (а может и другие территории Украины) и тем самым объявить, что при нем Россия опять расширила свои границы", - считает Эйдман.

По словам социолога, Путин застрял в 6 или 7 классе школы, когда изучали народы Древнего мира и где император считался триумфатором, только если тот расширяет границы.

"Он считает, что это так и до сих пор. Хотя ни один нормальный руководитель страны уже не стремится к расширению своих границ, потому что это - устаревшая чепуха. Но для Путина это очень важно - он меряет всех своих предшественников (а ими он считает российских императоров) именно по критерию расширения при них России. Потому он как король на час - пускай у него завтра отобьют эти территории, но сегодня он объявит, что он их присоединил к России", - считает Эйдман.

Как сообщал Главред, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что "референдумы" на захваченных РФ территориях Украины и мобилизация в РФ станут фатальными для президента России Владимира Путина.

Также сообщалось, что по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация", которые затеяла Россия, ничего не изменят, а Украина и дальше будет освобождать свои территории.

"Референдумы" на неподконтрольных территориях Украины - новости:

война в Украине референдум Игорь Эйдман
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