Путин хочет начать тотальную войну с Украиной, но он не сможет вести ее больше двух лет – Эйдман

Путин уже внутренне сломался, "референдумы" ускорят крах России - Игорь Эйдман / Коллаж УНИАН

Россия намерена провести так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины. Параллельно с этим Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, которые касаются усиления ответственности за дезертирство и отказ от исполнения приказа в случае боевых действий и военного положения. Все это может указывать на подготовку Кремлем к открытой войне с Украиной.

В интервью Главреду российский социолог, публицист Игорь Эйдман рассказал о том, как Путин может использовать "референдумы" на оккупированных территориях, готов ли кремлевский диктатор применить ядерное оружие против Украины и как на это будут реагировать немногочисленные союзники РФ, почему мобилизация ускорит крах путинского режима, возможна ли новая война с Украиной после ухода Путина от власти, а также о том, как российские элиты будут оправдываться за поступки Путина перед цивилизованным миром.

После того, как войска РФ потерпели поражение на Харьковском направлении, российские власти, а также их ставленники на оккупированных территориях стали активно обсуждать вопрос проведения "референдумов". Не могли бы вы разъяснить, почему Россия актуализировала этот вопрос сейчас?

Это очень интересная тема. Причем некоторое время назад, начиная с конца весны, они все говорили о проведении "референдумов", назначали дату на сентябрь. Потом они отыграли назад и сказали, что это небезопасно. То есть, по-видимому, было принято решение "референдумы" не проводить, потому что в условиях обострившихся боевых действий и украинского контрнаступления это было бы более чем странно и сложно технически. Даже учитывая то, что это имитация, ее нужно было бы красиво подать и сделать картинку более правдоподобной.

В ситуации с украинским контрнаступлением это делать было абсолютно невозможно (да и сейчас невозможно). Но в какой-то момент Путин (а кроме него никто не мог принять такого решения) решил проводить "референдумы", несмотря ни на что. Мол, если людей не удастся собрать, сымитируем электронное голосование, притащим на пару показательных участков телепропагандистов, чтобы они сняли и показали картинку, и этого будет достаточно.

Почему это нужно было сделать? Тут есть как объективные обстоятельства, так и субъективные. Объективные заключаются в том, что российское общество уже начало уставать от войны и не видит в ней никаких успехов. Наоборот, начиная с контрнаступления украинцев в Харьковской области, начало замечать поражение. И даже "партия войны" уже начала предъявлять претензии Путину в том, что он недостаточно последовательно и эффективно эту войну ведет. И в этой ситуации алчущим крови нужно бросить некое видимое достижение. А с их империалистической точки зрения расширение границ России - это однозначно позитивное явление, что они и решили продемонстрировать.

Субъективная причина - скоро у Путина не просто день рождения, а 70-летний юбилей. И он, как абсолютный эгоцентрик и нарцисс, конечно, не хочет справлять свой юбилей в роли проигравшего и опущенного. Ему хочется показывать себя триумфатором. А каких достижений он может добиться? Никаких. На фронте побед добиться он не может, как и хотя бы аннексировать Луганскую область (а может и другие территории Украины) и тем самым объявить, что при нем Россия опять расширила свои границы. То ли он застрял в 6 или 7 классе школы, когда изучали народы Древнего мира и где император считался триумфатором, только если тот расширяет границы, но он считает, что это так и до сих пор. Хотя ни один нормальный руководитель страны уже не стремится к расширению своих границ, потому что это - устаревшая чепуха.

Тем не менее, для Путина это очень важно - он меряет всех своих предшественников (а ими он считает российских императоров) именно по критерию расширения при них России. Потому он как король на час - пускай у него завтра отобьют эти территории, но сегодня он объявит, что он их присоединил к России.

О чем вообще говорят эти "референдумы"? Последует ли за ними что-то? Ведь украинские власти уже заявили, что это ничего не меняет и Украина будет свои земли возвращать. Зачем тогда это нужно Путину?

Тут есть еще один момент. Совершенно неслучайно, что параллельно с объявлением о "референдумах" в Госдуме РФ принимается законопроект, который вводит довольно суровое наказание за разные воинские преступления - например, дезертирство, сдачу в плен или отказ от исполнения приказа в случае боевых действий и, что важно, в случае введения в стране военного положения и мобилизации. То есть Путин может сделать следующее - если он объявит захваченные области Украины аннексированными, то есть частью России, то это значит, что туда, во-первых, можно посылать солдат-срочников, а во-вторых, объявить, что это Украина теперь "вторгается" на российскую территорию. Звучит смешно, но с точки зрения путинского режима и путинского общества это выглядит вполне логично, это "схавают". И тогда, раз Украина "вторгается на территорию России" (а она же будет продолжать действия по освобождению оккупированных территорий, это очевидно), то в РФ можно вводить и военное положение, всеобщую мобилизацию и даже использовать тактическое ядерное оружие.

Я не говорю, что Путин будет это делать - я внутренне убежден, что он уже сломался и тот дьявольский стержень, который у него был, уже, по крайней мере, надломлен и ни на что серьезное он больше не способен. Тем не менее, для шантажа мира такая угроза может существовать. Потому что параллельно Путин явно клянчит переговоры - он это делает и через Эрдогана, который на днях заявил, что хочет захончить войну, и через прочих. Естественно, что условия Путина, которые он может выставить при переговорах, будут абсолютно неприемлемы для Украины, как и позиция Украины для Путина. Потому что просто отдать захваченные территории и сбежать с Украины для Путина означает полный крах карьеры, жизни, и, скорее всего, финал в гаагской тюрьме или же вероятность быть убитыми собственными клевретами. Потому он на это никогда не пойдет. И тут для Путина есть некий тупик, но он, видимо, еще надеется на что-то.

Вы сказали, что если Россия объявит оккупированные территории Украины своими, то она сможет открыто направлять туда срочников. Как на это тогда будут реагировать россияне? Потому что даже после того, как было объявлено о том, что Госдума приняла поправки касаемо военного положения, россияне уже начали возмущаться. К чему это может привести в дальнейшем?

Я думаю, что это может привести к еще более ускоренному краху путинского режима. Потому что это решение о всеобщей мобилизации будет крайне негативно воспринято, прежде всего теми, кого будут мобилизовать, то есть молодежью России в крупных городах. Кроме того, это полностью нарушит консенсус российского общества на не сопротивление власти. Потому что у россиян (особенно - у москвичей) ощущение, что у них все хорошо, жизнь продолжается, но где-то там далеко, в Украине, воюют какие-то непонятные то ли зэки Пригожина, то ли абреки Кадырова, а их это касаться не будет.

Если начнется такое, как творится в Луганске или Донецке (а при всеобщей мобилизации это неизбежно), когда людей будут хватать на улицах, в магазинах и гнать на убой, это вызовет множество недовольства и даже раскол элит. Потому что не вся российская элита готова к тотальной войне - она этого категорически не хочет. Я думаю, московское правительство во главе с Собяниным этого категорически не хочет, как и в Свердловской области, и ряд людей в правительстве тоже не хотели бы всего этого, потому что у них совершенно другие планы на жизнь. Они хотели бы жить, как до 24 февраля - комфортно, предаваясь различным утонченным развлечениям. В тотальной войне, которая сейчас может начаться, никто комфортно себя не почувствует, в том числе и чиновники с олигархами. Поэтому все, от простых работяг и студентов, которых могут забирать в армию, до чиновников и олигархов будут недовольны таким решением, поскольку оно ударит по их интересам.

Вы ранее упоминали о ядерной угрозе. О ней сейчас снова заговорили российские пропагандисты. Как вы считаете, Путин готов применить ядерное оружие - изменилось ли что-то за последние месяцы в этом плане?

У меня есть ощущение, что он не готов. Да и потом, он всё-таки не один в этом мире. Мы видели, как в Самарканде он пытался заигрывать и, можно сказать, унижался и перед Эрдоганом, и перед Си Цзиньпином, и перед индийским премьер-министром Моди. У него не осталось не только союзников, но и стран, которые принимают его как главу государства. Понятно, что ни Турция, ни Индия, ни даже Китай теперь не союзники России, однако они хотя бы с ним торгуют и еще как-то принимают. Если не дай бог Путин взорвал хотя бы одну тактическую бомбу в Украине, это вызвало бы бурю негодования со стороны этих политиков. И это бы не то что полностью его изолировало, а просто уничтожило его режим экономически. Я даже думаю, что силовые действия со стороны других ядерных стран против путинской России в этой ситуации были бы вполне ожидаемы. Потому что этого никто не потерпит – ещё не было такого прецедента после окончания Второй мировой войны, когда кто-либо в боевых условиях взрывал ядерное оружие. Это было бы действие, которое вызвало бы беспрецедентную для Путина реакцию мира.

Вы сказали, что Путин рассчитывает на переговоры. Если Путин продолжит себя вести так, как сейчас, то к чему это приведет? С ним не хотят садиться за стол переговоров, он не добивается никаких успехов на фронте, что тогда?

Я думаю, что он просто загнал себя в тупик.

Он понимает, что шансов прорваться у него мало, но надеется на чудо. Как Гитлер в последние годы войны.

И, как говорят пропагандисты Путина типа Симоньян, если мы дадим заднюю, то есть отступим, они точно не отступят. А если мы будем переть вперёд, то, возможно, они сдрейфят и отступят. Но никто, конечно, не сдрейфит. Я могу сказать, что даже Европа и та же Германия, которую считают недостаточно антипутински настроенной, не пойдут ни на какие уступки Путину. И все эти надежды о том, что приедет Шольц с Макроном и будут уговаривать Зеленского ложиться под Путина – глупости, этого не будет. Потому что они тоже, несмотря на всю свою возможную слабость и нерешительность, понимают, что путинский режим представляет экзистенциальную угрозу для всего мира. И сейчас нужно воспользоваться этой войной для того, чтобы додавить этот режим, потому что в противном случае он угроза от него будет сохраняться, пока он существует. Это понимают все в Европе, кроме откровенных путинских агентов типа партии праых "Альтернатива для Германии", некоторых лидеров Linke, которые, к счастью, здесь являются маргиналами.

Возвращаясь к вопросу "референдумов". Если Россия все-таки их проведет, а уже известно о том, что, по меньшей мере, в Луганской и Херсонской областях их будут проводить. Украина, вероятно, продолжит освобождать свои территории, потому как скоро она сможет их вернуть?

Это к "референдуму" никакого отношения не имеет, это относится к военным действиям. Я не военный эксперт и надеюсь на лучшее, что это произойдёт быстро. Я думаю, что украинская армия и её руководство лучше меня понимает, когда нужно бить по оккупантам и когда это будет наиболее эффективно. "Референдумы" на ситуацию на фронтах никак не повлияют – как я уже говорил, они могут повлиять на ситуацию внутри России. Что под этим предлогом, мол, якобы это территории РФ, Россия предпримет мобилизацию, введёт военное положение и так далее.

Я, конечно, не военный эксперт, но быстро эта мобилизация и военное положение России ничего не дадут. Потому что даже если удастся отловить -нное количество русских мужиков и послать их в какие-то военные лагеря, им ещё нужно будет дать какое-то оружие в руки, которого уже сейчас не хватает. Автоматы Калашникова они, может, ещё и найдут, но в артиллерии уже и так задействовали все, что только можно. Просто жить в этих лагерях они не будут – они будут только проедать выделенные средства. Потом их погонят на убой и начнётся черт знает что. Донецк и Луганск в России воспринимают как колонии. Точно так же, как британские колонизаторы на войны посылали каких-нибудь бурков из Непала, а французы - марокканцев или сенегальцев, то же самое и с Донбассом. Но пусть попробуют вот так москвичей и питерцев отправить, которые не привыкли к такому отношению к себе. В каком-нибудь Урюпинске – запросто, но в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге я не знаю как люди будут это терпеть. Как минимум, начнётся повальное бегство из России военнообязанных. Так что это ничего не даст в краткосрочной перспективе. Теоретически это может как-то помочь в долгосрочной перспективе, но я надеюсь, что у Путина просто нет этого времени, чтобы раскрутить эту мобилизацию и милитаризацию промышленности так, чтобы она производила оружие в необходимом количестве.

Все эти процессы, которые сейчас начинаются и могут привести, как вы сказали, к тотальной войне, могут стать причиной распада России на несколько государств, о чем уже долгое время говорят?

Да, это может послужить детонатором для взрыва внутри Российской Федерации. Надо сказать, что после 1991 года РФ сохранилась с трудом. Многое зависело от позиции региональных лидеров и если, например, Дудаев пытался получить независимость, то Шаймиев, президент Татарстана, предпочёл договориться с Ельциным, хотя и там всё начиналось с объявления суверенитета. Так что даже тогда были шансы, что многие республики отделятся. За Татарстаном мог последовать Башкортостан. Сейчас, естественно, эта ситуация вполне реальна – я не думаю, что Россия развалится на какие-то крупные образования (условно западную и восточную Россию), скорее всего, из неё выделятся некоторые национальные республики, которые давно хотят независимости.

Помимо Татарстана, кто может начать этот процесс?

Я могу сказать, что во многих республиках есть очень мощное, но задавленное национальное движение. В Татарстане, Башкортостане, Якутии, Туве, некоторых республиках северного Кавказа, прежде всего, в Дагестане и Ингушетии. И это я назвал только то, что пришло мне в голову. Проблем там множество – более того, проблемы есть с Дальним Востоком, где многие русские регионы стремятся к независимости. Особенно после унижения, которое потерпел Хабаровск, когда избранного народом губернатора посадили и поставили вместо него какого-то мальчика Жириновского. То есть многие дальневосточные регионы могут тоже стремиться к независимости или, по крайней мере, большей автономии от Кремля. Имперская моноцентричность России абсолютно искусственна – такого нет нигде в федеральных республиках. Например, в Германии у земель есть огромные полномочия, но ничего подобного нет в России. И, как минимум, это расширение полномочий регионов, сокращение полномочий федерального центра и доведение его до ситуации как в Швейцарии, где федеральный центр - это чисто номинальный орган. Так что России есть куда двигаться в плане выделения национальных республик и расширения федерализации и конфедерализации регионов.

Отдельно хотела спросить у вас о Путине. Вы сказали, что те события, которые сейчас происходят, могут ускорить процесс уничтожения нынешнего российского режима. Что в дальнейшем будет происходить с самим Путиным - есть ли вариант, что его в ближайшее время на фоне военных неудач отстранят от власти?

Вероятность такая есть, но оценивать её я не берусь. Здесь многое зависит от случайности – вся российская элита ропщет, но найдутся ли там смелые люди, да ещё и повезёт ли им, чтобы попробовать отстранить Путина от власти или физически уничтожить, я сказать не могу. Этого не знает никто. Но в любом случае у Путина нет будущего. Я не думаю, что он продержится больше года, максимум - двух. Его режим абсолютно обречён, а его самого наверняка объявят сумасшедшим – всё к этому идёт. Скорее всего, сама российская элита, чтобы отмазаться от ответственности за кровавые преступления Путина скажет, что он сошел с ума и примерно с 2020-го или 2022 года был ненормальным, но они не могли ничего с ним сделать и что только благодаря им Путин не начал ядерную войну. Именно так они и будут потом оправдывать себя перед миром.

А может ли система Путина существовать без него? Если его отстраняют, остаются же люди, которые с ним работали с ним столько лет. Что будет с ними и как тогда будет выглядеть руководство России?

Могу сказать только одно - ситуация сильно изменится.

В российской истории поражение в войне и уход автократа всегда вели к глобальным переменам - к реформам, некой оттепели. И кто бы не пришел к власти, он абсолютно точно будет пытаться договориться с Украиной, с Западом о том, чтобы прекратить эту конфронтацию, которая разорительна для России во всех отношениях.

Поэтому любой будет пытаться договориться о том, чтобы пойти на уступки. Отдать земли Украине - это вообще без разговоров, как и выплачивать репарации. Я считаю, что репарации будут автоматически сниматься с российских экспортных товаров - прежде всего, с экспорта энергоносителей и других природных ресурсов. То есть договоренность в некой форме неизбежна и кто бы не пришел к власти после Путина, он будет вынужден ее заключить.

То есть о новой войне после Путина речи пока не идет, я правильно вас поняла?

Абсолютно, в ближайшее десятилетие так точно. И я надеюсь, что история вновь не повторится и через 20 лет к власти в РФ не придет новый Путин, который уже забудет про позор и проигрыш старого Путина и также легкомысленно и преступно начнет новую авантюру.

А если Путин сейчас решится на тотальную войну, как долго она может длиться? Месяцы, годы, десятилетие?

Как я уже сказал, Россия проиграет эту войну окончательно, а Путин уйдет в течение года. Я оцениваю вероятность такого сценария в 60-70%. Еще процентов 20-30 на то, что это произойдет в течение двух лет. И не больше 10%, что это затянется на дольше.

То есть ни о какой слишком затяжной войне, которую предрекают на Западе, речи не идет?

Этого вряд ли стоит ожидать. И то, что Путин поднимает ставки, только ускорит конец этой войны. Потому что чем более интенсивно он будет ее вести, тем скорее он проиграет. Вялотекущую войну можно вести долго. Например, она шла с 2014 года и Россия - ни ее население, ни экономика - ее практически не замечала. Интенсивную войну так долго РФ вести не сможет, потому что она жрет ресурсы и терпение граждан гораздо быстрее.

И чтобы завершить разговор, какими в дальнейшем могут быть отношения России и Украины? Ведь война в любом случае позднее будет затухать.

Мне сложно говорить за украинцев, но в истории не бывает такого, чтобы какая-то конфронтация между народами длилась вечно. Рано или поздно все меняется. Я еврей, сейчас я живу в Германии и кажется, что у меня должно быть множество претензий к немцам за жизни миллионов моих соотечественников, которые были ими уничтожены. Но никаких претензий к нынешним немцам у меня нет - они, в основном, милейшие люди, и никакого милитаризма в них нет. Они наоборот может даже излишне пацифистски настроены и это, кстати, сказывается и на помощи Украине. Все проходит, так что никакой вечной ненависти между русскими или украинцами не будет. И эта конфронтация, несмотря на все чудовищные преступления российской военщины, рано или поздно закончится. Но до этого пройдут десятилетия.