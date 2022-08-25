Коллаборанты в панике: под Мелитополем подорвали штаб по подготовке "референдума"

Взрыв прогремел в поселке Приазовское Мелитопольского района примерно в 1:30 ночи. В том же здании находился также и пункт выдачи российских паспортов.
Ночью 25 августа под временно оккупированным Мелитополем силы сопротивления подорвали штаб по подготовке к псевдореферендуму, который собираются проводить российские захватчики. В том же здании находился и пункт выдачи российских паспортов.
Как передает РИА Мелитополь, взрыв прогремел в поселке Приазовское Мелитопольского района примерно в 1:30 ночи.
По данным издания, это вызвало панику у коллаборантов, поскольку они поняли, что оформлять паспорта и готовится к референдуму опасно для жизни.
Сейчас на месте происшествия дежурят военные полицейские – к зданию никого не подпускают.
Как сообщал Главред, 17 августа в центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв возле комендатуры оккупантов.
Также сообщалось, что российские оккупанты начали вывозить из Мелитополя свои семьи.
12 августа во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. В результате в больницу доставили известного коллаборанта Олега Шостака, который был одним из руководителей избирательного штаба "Единой России" и главой пропагандистского отдела работы со СМИ.
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