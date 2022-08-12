"Подгорает заднее место": в Мелитополе партизаны взорвали известного коллаборанта

Олег Шостак после взрыва возле спорклуба попал в больницу / Фото РИА Мелитополь

Утром в пятницу, 12 августа, во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. В результате в больницу доставили известного коллаборанта Олега Шостака, который был одним из руководителей избирательного штаба "Единой России" и главой пропагандистского отдела работы со СМИ.

Взрыв произошел примерно в 08:20 пятницы во дворе на улице Гоголя, 132 недалеко от спортивного клуба Атлетический цех, владельцем которого называют предателя Дмитрия Хасая, ушедшего работать в фейковый МГУ. Об этом сообщает украинское информагентство РИА-Мелитополь.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. На место взрыва прибыла скорая помощь.

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что началась охота на коллаборантов, которые готовятся к проведению псевдореферендума.

"У коллаборантов подгорает "заднее место". В прямом смысле. "По заслугам" получил один из руководителей избирательного штаба "единой рассеи" – руководитель пропагандистского отдела работы со СМИ Олег Шостак. Близкий приспешник Евгения Балицкого, который долгое время был марионеткой его частного местного телеканала "МТВ-Плюс", – написал Федоров в Telegram.

Он отметил, что предатель систематически транслировал в эфире карту Украины без Крыма и сюжеты о якобы горячей любви мелитопольцев к РФ.

"Итог: теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана", – подчеркнул Федоров.

Олег Шостак возглавляет департамент по связям с общественностью в "военно-гражданской администрации" Запорожской области, отвечает за пропаганду псевдореферендума. Передвигался предатель по городу только в сопровождении конвоя – "возили его утром ежедневно на планерки из бизнес-центра гауляйтера Балицкого в ВГА".

"Проживал в микрорайоне. Там его и взяли за задницу партизаны", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Мелитополе Запорожской области, который оккупировали российские военные, отработали украинские партизаны. Они взорвали штаб путинской "Единой России". Там готовились к проведению "референдума".

Как сообщал Главред, в оккупированном городе Старобельск на Луганщине неизвестные взорвали автомобиль, в котором двигался местный коллаборант.

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