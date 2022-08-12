Партизаны взорвали в Старобельске авто коллаборанта-начальника МРЭО

Пособник оккупантов попал в больницу.
В оккупированном городе Старобельск на Луганщине неизвестные взорвали автомобиль, в котором двигался местный коллаборант.
Об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай
"В оккупированном Старобельске "добрые люди" взорвали машину с местным коллаборантом – "начальником МРЭО". Он в больнице", – написал Гайдай.
Также он предупредил, что теперь захватчики, вероятнее всего, попытаются найти партизан, которые это сделали.
"Наверное, орки сегодня по традиции начнут поисковые операции партизан, в который раз не найдут, скажут, что коллаборант курил за рулем... Не будет вам покоя на нашей земле!", – отметил глава Луганской ОВА.
Напомним, 6 августа в оккупированной Новой Каховке на Херсонщине партизаны подстрелили "заместителя главы" оккупационной администрации города Виталия Гуру, он умер по дороге в больницу.
Ранее сообщалось, что недавно в Каховке, которую оккупировали российские военные, местные партизаны взорвали автомобиль коллаборанта. Им оказался криминальный элемент Виталий Ефименко.
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