В Каховке партизаны подорвали машину вместе с коллаборантом, он в реанимации - СМИ

В Каховке партизаны подорвали автомобиль коллаборанта / Коллаж фото из открытых источников, Новости Херсона

В Каховке, которую оккупировали российские военные, местные партизаны подорвали автомобиль коллаборанта. Им оказался криминальный элемент Виталий Ефименко. Об этом сообщает местное издание Новости Херсона.

По данным издания, "Ефим" находится в реанимации. Он не погиб на месте благодаря своему бронированному автомобилю.

По фото, которое опубликовали в сетях, видно, что автомобиль коллаборанта сильно поврежден.

Местные СМИ утверждают, что Виталий Ефименко начал активно сотрудничать с российскими войсками и "администрацией" города после оккупации. Он неоднократно угрожал расправой жителям города, которые имеют патриотическую позицию.

Напомним, возле Сватово в Луганской области украинские партизаны уничтожили распределительную коробку управления железной дорогой. Подвоз железной дорогой боеприпасов для оккупантов на фронт теперь затруднен.

Украинские партизаны оставили вражеским войскам яркие послания, которые напоминают о том, что ВСУ уже совсем рядом. Активисты расклеили по всему города забавные листовки с посланиями о том, что украинские военные уже совсем близко, как и сезон знаменитых херсонских арбузов.

Другие новости: