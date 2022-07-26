ВСУ, как сезон арбузов: партизаны Херсона оставили россиянам яркие послания

В Херсоне оставили яркие послания оккупантам / Тelegram-канал Украина Сейчас

Украинские партизаны оставили вражеским войска в Херсоне яркие послания, которые напоминают о том, что ВСУ уже совсем рядом.

Активисты расклеили по всему города забавные листовки с посланиями о том, что украинские военные уже совсем близко, как и сезон знаменитых херсонких арбузов, сообщает канал Украина Сейчас.

Военным "второй армии мира", которые обосновались в Херсоне, напомнили о мощи западного оружия – РСЗО HIMARS и M270 MLRS – при помощи которого украинские воины наносят результативные удары по позициям и тылам врага.

Захватчикам советуют покинуть Херсонщину, иначе HIMARS поможет им в этом деле. А там, где не справится американская РСЗО, помогут партизаны.

ВСУ как сезон арбузов / Украина сейчас

ВСУ, как сезон арбузов, уже на подходе / Украина сейчас

ВСУ, как сезон арбузов, уже на подходе / Украина сейчас

Партизаны оставили послания россиянам в Херсоне / Украина сейчас

Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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