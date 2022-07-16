Зачистка пригорода Херсона: стало известно о новом продвижении ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться вперед под Херсоном.
На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
"На Херсонском направлении мы продвигаемся, может быть, не так быстро, как хочется тем, кто подает позитивные новости, но, поверьте, эти шаги очень уверенные. И именно для того и делаются они в тишине, в определенной тайности, чтобы закрепиться на той территории и потом объявить о своих победах", - отметила она в эфире Эспресо.
Гуменюк добавила, что в ходе зачистки освобожденного две недели назад село Потемкино, военные наткнулись на вражескую бронированную машину. Трофейная техника уже перешла на вооружение ВСУ.
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Ранее сообщалось о том, что в оккупированном РФ Херсоне горит вражеский склад и зона размещения российских войск.
Кроме того, в Херсоне на главного "гауляйтера Сальдо" было совершено покушение, но он выжил.
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