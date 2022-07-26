Зеленский считает, что в течение 3-6 недель нужно вернуть захваченные территории - Politico

Зеленский назвал сроки освобождения оккупированных территорий / Коллаж Офис президента, Суспільне, DVIDSHUB Flickr

В течение следующих 3-6 недель Украина должна вернуть все захваченные Россией территории. позже сделать это станет намного труднее, сообщил глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смита по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским, пишет Politico.

По словам американского чиновника, украинские официальные лица заявили, что хотят достичь мирного соглашения с россиянами, но сначала они должны отвоевать земли, которые захватили оккупанты.

"Следующие три-шесть недель являются решающими", - отметил Адам Смит, передавая главный месседж, который услышал от Зеленского.

По информации, этот период является очень важным, ведь потом наступит зима с морозами и эти погодные условия замедлят боевые действия и успехи ВСУ.

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 25 июля в ходе своего вечернего видеообращения фактически ответил главе МИД РФ Лаврову на его заявление о якобы намерении России, дескать, "избавить украинцев от антинародного и антиисторического режима". Президент подчеркнул, что нападать на Украину могут только те, кто не знает истории страны. Украинцы никогда не отдадут свою независимость.

Советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на южном фронте произошел перелом – ВСУ получили преимущество над войсками РФ на Херсонщине и перешли к контрнаступательным действиям. По его прогнозу, оккупированный Херсон могут освободить уже в сентябре.

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал о том, что Украина готовится к худшему сценарию. По его словам, Путин может "додавить" Лукашенко, и тогда возникнет риск нападения Беларуси на северные и западные области Украины. Государство уже работает над укреплением обороны на нескольких направлениях.

Вечером, 25 июля, войска России мощно обстреляли приграничный район на Черниговщине из "Градов", сообщает начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус

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