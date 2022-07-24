"Украинцы никогда не отдадут независимость": Зеленский ответил на тираду пропаганды от Лаврова

Работа на победу над Россией и сохранение единства – важнейшая национальная задача Украины, сказал Владимир Зеленский.
Решение напасть на Украину могли принять только те лица, которые не знают правды и не чувствуют смысла истории. После всего того, что было пройдено за столетие, украинский народ никогда не отдаст свою независимость. Главная задача для украинцев – сохранение единства и работа над тем, чтобы победить Россию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В ходе своего вечернего видеообращения в воскресенье, 24 июля, он фактически ответил главе МИД страны-агрессора РФ Лаврову, который сказал, что Россия, дескать, "помогает Украине" избавиться от якобы "антинародного и антиисторического режима".
"Только те, кто абсолютно не знает правды истории и абсолютно не чувствует ее смысла, могли принять решение атаковать Украину. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетие, украинцы никогда не отдадут независимость", - сказал президент.
Также он подчеркнул, что сейчас перед украинцами стоит задача быть едиными и работать на победу над Россией.
Лавров разразился угрозой "помочь украинцам" избавиться от "антинародного режима"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 24 июля, на встрече с представителями Лиги арабских государств сделал заявление о том, что агрессор Россия, дескать, собирается "помочь украинцам избавиться от антинародного правящего режима".
"Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России", - сказал он в пропагандистском стиле.
Также Лавров добавил, что российский и украинский народы, мол, должны продолжать жить вместе.
"Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического", - подчеркнул глава МИД РФ.
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