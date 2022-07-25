Путин может "дожать" Лукашенко, и тогда Беларусь начнет наступление на север и запад Украины – МВД

Войска Лукашенко могут атаковать Украину на двух направлениях - МВД / Коллаж пресс-служба президента Беларуси, УНИАН, Минобороны Беларуси

Украина учитывает, в том числе, и худшие сценарии, среди которых полномасштабное участие Беларуси в войне. Если главе РФ Владимиру Путину удастся "дожать" руководителя РБ Александра Лукашенко, его войска могут начать наступление на северные и западные регионы. В рамках подготовки идет организация дополнительных блокпостов, усиление инженерного оборудования в Киеве, Киевской области, а также в граничащих с белорусским государством областей. Полиция задерживает коллаборантов среди местных жителей, "заблудившихся" российских солдат и ищет диверсионно-разведывательные группы. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

В интервью Телеграфу он рассказал о том, что Киев проводит подготовку к худшему сценарию. Путин может "додавить" Лукашенко, и тогда он может отправить белорусские войска на северные или западные области Украины.

Читайте также"Идиотский сценарий": Пионтковский рассказал о планах Путина по объединению РФ, Украины и БеларусиПо его словам, Лукашенко, государство которого предоставило свою территорию для нападения России на Украину, пытается избежать прямого участия своей армии в войне. Однако не факт, что ему будет удаваться постоянно действовать в подобной манере, и Киеву нужно быть готовым к худшему сценарию.

"Беларусь — это младшая сестричка России. Белорусские власти уже предоставили свою территорию и для транзита войск, и для ракетно-артиллерийских обстрелов, и для лечения раненых, и даже для вывоза награбленного Россией. По всем законам войны, Белоруссия уже давно присоединилась к военной агрессии. Белорусский диктатор всячески избегает более активного втягивания в российскую войну против Украины, но нам не нужно успокаивать себя, что ему это будет удаваться бесконечно. Нужно исходить из худших сценариев", - объяснил ситуацию Енин.

Также он добавил, что Украина работает над организацией сотни дополнительных блокпостов, усиливает инженерное оборудование обороны в Киеве, Киевской области, а также в других регионах, граничащих с Беларусью. Полиция ищет коллаборантов среди местных жителей, "заблудившихся" российских оккупантов и ДРГ.

"На Черниговщине, по которой прошли сотни танков и бронемашин противника… Даже там, где видели расстрелы местного населения, изнасилования, ограбления, находятся люди, готовые оправдать российскую агрессию. Которые призывают к диалогу с российскими властями. Еще и активно распространяют свои взгляды среди односельчан. Мы нашли уже не один схрон, вероятно, подготовленный при участии местного населения", сказал Енин.

Читайте такжеЛукашенко не нападет на Украину: он устроил пиар, но все спустил на тормозах – Жданов Также он подчеркнул, что среди диверсантов могут быть даже люди, которые хорошо говорят по-украински. На западе Украины полиция также усилила контроль над белорусской границей и взяла под охрану объекты стратегического значения.

Угроза нападения Беларуси на Украины

Основатель Telegram-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько ранее заявлял, что если Беларусь нападет на Украину, белорусские войска столкнутся с серьезным ответным ударом со стороны ВСУ. Как полагает Мотолько, военные РБ могут сразу сдаваться в плен, или же пойти на вооруженный бунт против офицеров.

Доброволец сил обороны Украины, политический эксперт Кирилл Сазонов считает, что если войскам России не удастся оккупировать всю Донецкую область, они попытаются запустить сценарий наступления на Киев с участием армии Беларуси. По его мнению, военное вторжение может произойти через Ровенщину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все-таки отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его же правящего режима. В таком случае, полагает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, которые воюют в составе ВСУ.