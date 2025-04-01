Кремль отверг предложения Трампа о завершении войны против Украины

Сергей Рябков пожаловался, что Трамп якобы не "посылал сигнал" в Киев о необходимости прекращать войну.

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Кремль отверг предложения Трампа / Коллаж: Главред, фото: ОП Украины, kremlin.ru

Что сказал Сергей Рябков:

РФ "не может принять" американские предложения

США "только пытаются" найти схему, которая позволит добиться прекращения огня

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США не учитывают "главное требование" Кремля по обеспечению мира в войне с Украиной, поэтому РФ "не может принять" американские предложения в нынешнем виде, пишет Newsweek.

"Мы не услышали от Трампа сигнала Киеву прекратить войну. Все, что мы имеем сегодня, - это попытка найти определенную схему, которая бы позволила сначала достичь прекращения огня, как это задумано американцами. А потом перейти к каким-то другим моделям и схемам, в которых, насколько мы можем судить, сегодня нет места для нашего главного требования, а именно: решения проблем, связанных с первопричинами этого конфликта", - отметил Рябков в интервью российскому журналу "Международные отношения". видео дня

В Newsweek напомнили, что некоторые члены НАТО являются бывшими советскими республиками, поэтому они рассматривают альянс как важную гарантию защиты от российской агрессии, к такой защите стремится и Украина. Однако для Кремля присоединение Украины к НАТО является красной линией, ведь РФ рассматривает альянс как угрозу своей безопасности.

"Это абсолютно не так, и это должно быть преодолено. Мы очень серьезно относимся к моделям и решениям, которые предлагают американцы, но мы не можем принять все это так, как есть. У нас, безусловно, есть глубоко и тщательно продуманный набор собственных приоритетов и подходов к этой теме, который прорабатывается и отрабатывается, в том числе и нашей переговорной командой на последних переговорах с американцами в Эр-Рияде", - добавил Рябков.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга прокомментировал возможность соблюдения страной-агрессором перемирия и прекращения ударов по энергетическим объектам. По данным российских СМИ, он заявил, что РФ оставляет за собой право не выполнять тридцатидневный режим прекращения огня, оправдываясь тем, что Украина якобы регулярно его нарушает.

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией сохраняется высокий уровень напряженности, однако есть определенный прогресс в урегулировании ситуации.

Украина согласилась на перемирие, чтобы продемонстрировать, что страна-агрессор Россия не сделает того же шага. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов к прекращению огня.

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Кто такой Сергей Рябков? Сергей Алексеевич Рябков (род. 8 июля 1960, Ленинград) - российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России, пишет Википедия.

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