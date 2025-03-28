Россия может не соблюдать режим прекращения огня: в Кремле вышли с заявлением

Россияне пытаются дискредитировать Украину обвинениями в обстрелах энергетической инфраструктуры РФ.

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В РФ пытаются переложить ответственность за нарушение режима прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, УНИАН

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В России заявили, что оставляют за собой право не соблюдать перемирие

Кремль обвиняет Украину в нарушении моратория на прекращение огня

Представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга для журналистов прокомментировал возможность соблюдения страной-агрессором перемирия и прекращения ударов по объектам энергетики.

Как сообщают росСМИ, он заявил, что РФ оставляет за собой право не соблюдать тридцатидневный режим прекращения огня, потому что якобы Украина регулярно нарушает соответствующий мораторий.

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Песков выдал очередной бред о том, что украинские военнослужащие якобы не слушают приказов украинского руководства на запрет обстрелов.

Скорее всего, спикер Кремля имел в виду удар по газоизмерительной станции Суджа в Курской области, в котором Министерство обороны РФ обвинило именно Киев. Однако в Украине заявили, что не причастны к атаке.

Прекращение огня между РФ и Украиной - что известно

Напомним, аналитики ISW сообщали, что риторика специального представителя Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который ранее вел переговоры в Москве с Владимиром Путиным и на днях публично повторил ряд российских пропагандистских тезисов,подрывает планы президента Дональда Трампа по завершению войны против Украины и установлению длительного мира, и "оправдывает" агрессора Россию.

Ранее дипломат Роман Бессмертный предупреждал, что страна-агрессор Россия не хочет прекращения огня, поэтому даже в случае перемирия вряд ли будет придерживаться договоренностей.

Накануне, как писал Главред, Украина и США провели переговоры в Саудовской Аравии, где обсуждалось несколько ключевых вопросов. В частности делегации рассматривали вопрос прекращения обстрелов украинских портов и инфраструктуры не только в Одессе, но и в Николаевской и Херсонской областях.

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