Планы Трампа по прочному миру в Украине: в США предупредили об опасности

Соратник Трампа повторил риторику Путина и попытался "оправдать" войну России против Украины.

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Заявления Уиткоффа вредят Трампу и играют в пользу Путина - ISW / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Что сказали в Институте изучения войны:

Уиткофф срывает планы Трампа по прочному миру

Уиткофф повторил российскую пропаганду

Риторика Уиткоффа – уступка многочисленным "требованиям" Кремля

Риторика специального представителя Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который ранее вел переговоры в Москве с Владимиром Путиным и на днях публично повторил ряд российских пропагандистских тезисов, подрывает планы президента Дональда Трампа по завершению войны против Украины и установления прочного мира, и "оправдывает" агрессора Россию. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В ISW напомнили, что Уиткофф 21 марта дал интервью пропагандисту Такеру Карлсону, в котором сделал ряд резонансных заявлений.

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В частности, по словам Уиткоффа, в русскоязычных регионах, таких как Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области, "были референдумы, на которых подавляющее большинство людей указало, что они хотят находиться под властью России".

Подобную риторику – о якобы необходимости защиты русскоязычных – использует РФ на востоке Украины, чтобы оправдать свою ничем не обоснованную военную агрессию.

Уиткофф подрывает планы Трампа

Аналитики акцентировали внимание на том, что такие заявления Уиткоффа фактически подрывают планы Трамп по завершению войны и достижению прочного мира, который отвечает интересам США и Европы. Трамп ранее говорил, что Штаты попытаются вернуть как можно больше территорий Украины и выражал заинтересованность во взятии под контроль Запорожской АЭС, которая сейчас оккупирована РФ.

"Представление Уиткоффом территориальных требований России на всю Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, включая районы этих четырех областей, которые в настоящее время не занимают российские войска, подрывает усилия Трампа по достижению благоприятного для интересов США разрешения войны", - заметили в Институте изучения войны.

Кроме того, Уиткофф сказал, что украинские чиновники якобы признали, что Украина не будет в НАТО, и это, дескать, одна из ключевых уступок России от США.

"Заявления Уиткоффа являются уступкой многочисленным требованиям Кремля перед началом официальных переговоров по мирному урегулированию, лишая США и Украину ценных рычагов влияния на Россию в будущих переговорах, которые понадобятся для достижения желаемого Трампом окончания войны", - подчеркнули аналитики.

Что известно об Уиткоффе и Келлоге / Инфографика: Главред

Заявления Уиткоффа о войне РФ и Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, 16 марта Стив Уиткофф заявил, что Путин якобы стремится к миру. Тогда же он анонсировал телефонный разговор Трампа и Путина, по итогам которого никакого 30-дневного перемирия в вопросах ударов по энергетике не было, поскольку РФ сразу же нарушила договоренности.

Тридцатидневное перемирие между Украиной и Россией нужно для того, чтобы обсудить полноценное прекращение огня, сказал Стив Уиткофф. Также он повторил тезис Трампа о якобы окружении Сил обороны в Курской области, что уже опровергали Генштаб и Зеленский.

Встреча Трампа и Путина может состояться в ближайшие несколько месяцев, считает Стив Уиткофф.

"Я думаю, что встреча состоится в ближайшие несколько месяцев", - подчеркнул он.

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Кто такой Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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