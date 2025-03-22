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"Мы уже недалеко от этого": Уиткофф сказал, как США будут заканчивать войну в Украине

Алёна Воронина
22 марта 2025, 07:57обновлено 22 марта, 09:11
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30-дневное прекращение огня нужно для того, чтобы обсудить постоянное прекращение огня, отметил спецпредставитель Трампа.
'Мы уже недалеко от этого': Уиткофф сказал, как США будут заканчивать войну в Украине
Уиткофф сказал, как США будут заканчивать войну в Украине/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Основные тезисы Уиткоффа:

  • На текущих переговорах конечной целью является достижение 30-дневного прекращения огня
  • После этого будет обсуждаться полное прекращение боевых действий

Конечной целью текущего этапа переговоров между США, Украиной и страной-агрессором Россией является достижение 30-дневного прекращения огня. Во время этого периода времени стороны обсудят возможность полного прекращения боевых действий.

Об этом заявил специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону.

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По его словам, Соединенные Штаты работают над временным прекращением огня, которое должно стать основой для дальнейших мирных переговоров.

"Конечная цель - 30-дневное прекращение огня, во время которого мы обсудим постоянное прекращение огня. Мы уже недалеко от этого, но 30-дневное прекращение огня - это то, где мы должны выяснить, каковы все условия на поле боя, именно поэтому я начал с Курска", - сказал Виткофф.

В то же время он повторил тезис, который ранее уже говорил Трамп, о якобы окружении части украинских военных в Курской области, хотя ранее президент Украины Владимир Зеленский, Министерство обороны и Генштаб ВСУ неоднократно это опровергли.

Уиткофф добавил, что кроме ситуации на Курщине, надо также обсудить условия прекращения огня на "границе между Украиной и Россией на 2 тысячи километров, где тем или иным образом происходят 70-90 боестолкновений".

Спецпосланник Трампа сказал, что он очень оптимистично настроен относительно возможности США примирить обе стороны.

"Мы настолько сузили круг вопросов. Так что я оптимист", - подытожил он.

Переговоры Украины, США и РФ по прекращению огня - последние новости

Как ранее сообщал Главред, у Трампа анонсировали новый раунд мирных переговоров в Джидде. В воскресенье, 23 марта, в городе Джидда будут продолжаться переговоры по прекращению огня. С американской стороны в Саудовскую Аравию отправятся государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Также ранее в Госдепе сделали серьезное заявление и отметили, что Киев и Москва "на расстоянии шага" к миру. США активно продвигают мирные переговоры между Украиной и Россией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут приблизить прекращение огня - он озвучил ожидания Украины. Украина поддерживает США в желании расширить инициативу по прекращению огня.

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Кто такой Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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