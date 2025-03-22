'Мы уже недалеко от этого': Уиткофф сказал, как США будут заканчивать войну в Украине

30-дневное прекращение огня нужно для того, чтобы обсудить постоянное прекращение огня, отметил спецпредставитель Трампа.

https://glavred.info/ukraine/my-uzhe-nedaleko-ot-etogo-uitkoff-skazal-kak-ssha-budut-zakanchivat-voynu-v-ukraine-10649342.html Ссылка скопирована

Уиткофф сказал, как США будут заканчивать войну в Украине/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Основные тезисы Уиткоффа:

На текущих переговорах конечной целью является достижение 30-дневного прекращения огня

После этого будет обсуждаться полное прекращение боевых действий

Конечной целью текущего этапа переговоров между США, Украиной и страной-агрессором Россией является достижение 30-дневного прекращения огня. Во время этого периода времени стороны обсудят возможность полного прекращения боевых действий.

Об этом заявил специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону.

видео дня

По его словам, Соединенные Штаты работают над временным прекращением огня, которое должно стать основой для дальнейших мирных переговоров.

"Конечная цель - 30-дневное прекращение огня, во время которого мы обсудим постоянное прекращение огня. Мы уже недалеко от этого, но 30-дневное прекращение огня - это то, где мы должны выяснить, каковы все условия на поле боя, именно поэтому я начал с Курска", - сказал Виткофф.

В то же время он повторил тезис, который ранее уже говорил Трамп, о якобы окружении части украинских военных в Курской области, хотя ранее президент Украины Владимир Зеленский, Министерство обороны и Генштаб ВСУ неоднократно это опровергли.

Уиткофф добавил, что кроме ситуации на Курщине, надо также обсудить условия прекращения огня на "границе между Украиной и Россией на 2 тысячи километров, где тем или иным образом происходят 70-90 боестолкновений".

Спецпосланник Трампа сказал, что он очень оптимистично настроен относительно возможности США примирить обе стороны.

"Мы настолько сузили круг вопросов. Так что я оптимист", - подытожил он.

Переговоры Украины, США и РФ по прекращению огня - последние новости

Как ранее сообщал Главред, у Трампа анонсировали новый раунд мирных переговоров в Джидде. В воскресенье, 23 марта, в городе Джидда будут продолжаться переговоры по прекращению огня. С американской стороны в Саудовскую Аравию отправятся государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Также ранее в Госдепе сделали серьезное заявление и отметили, что Киев и Москва "на расстоянии шага" к миру. США активно продвигают мирные переговоры между Украиной и Россией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут приблизить прекращение огня - он озвучил ожидания Украины. Украина поддерживает США в желании расширить инициативу по прекращению огня.

Читайте также:

Кто такой Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред