Атака Шахедов на Киев: в столице горит жилой дом

Обломки сбитого "Шахеда" упали на крышу жилого дома

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Обломки Шахеда упали на крышу дома в Киеве / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео (иллюстративный)

Российские оккупанты атаковали Киев "Шахедами". В столице слышали работу ПВО и взрывы. В одном из районов города поднялся пожар. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Украинские силы сбили вражеский беспилотник, но обломки упали на крышу жилого дома в Подольском районе. Там произошло возгорание.

"На место направляются спасатели. Призываю киевлян оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги", - написал Ткаченко.

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Виталий Кличко уточнил, что обломки упали на 4-этажный дом.

"Экстренные службы направляются на место. К медикам пока никто не обращался", - отметил Кличко.

В ГСЧС отметили, что во время пожара из дома вывели 4 человека, пострадавших нет.

"Пожар произошел в Подольском районе на 3 этаже жилой трехэтажки. Огонь перекинулся на мансардный этаж. Пожар ликвидировали в 23:29 на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

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