Атака Шахедов на Киев: в столице горит жилой дом

Российские оккупанты атаковали Киев "Шахедами". В столице слышали работу ПВО и взрывы. В одном из районов города поднялся пожар. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Украинские силы сбили вражеский беспилотник, но обломки упали на крышу жилого дома в Подольском районе. Там произошло возгорание.
"На место направляются спасатели. Призываю киевлян оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги", - написал Ткаченко.
Виталий Кличко уточнил, что обломки упали на 4-этажный дом.
"Экстренные службы направляются на место. К медикам пока никто не обращался", - отметил Кличко.
В ГСЧС отметили, что во время пожара из дома вывели 4 человека, пострадавших нет.
"Пожар произошел в Подольском районе на 3 этаже жилой трехэтажки. Огонь перекинулся на мансардный этаж. Пожар ликвидировали в 23:29 на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.
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