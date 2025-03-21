РФ массированно била по Украине сотнями БПЛА: в ВСУ назвали, где были "прилеты"

Подтверждено сбитие 114 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

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ВСУ сбивают российские дроны / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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Украинские защитники сбили 114 вражеских дронов

Противник атаковал 214 ударными БпЛА

За прошедшую ночь украинские защитники сбили 114 вражеских БпЛА из 214 атаковавших.

При этом 81 беспилотник РФ не достиг цели, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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"В ночь на 21 марта 2025 года (с 20.00 20 марта) противник атаковал 214 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Сообщается, что по состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 114 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны. 81 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий).

/ Инфографика: Главред

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате российской атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.

Смотрите видео - Владимир Зеленский о дроновом ударе РФ:

/ Скриншот

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Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала пригород Одессы дронами. Повреждена многоэтажка. По предварительной информации, пострадали трое подростков.

Как писал Главред, ранее РФ устроила самую массированную атаку на город Кропивницкий с начала волномасшабного вторжения, в результате которой 8 человек получили ранения, среди них – ребенок.

Напомним, ранее в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских дронов. Под вражеский удар попали Сумы, Днепр, Харьков и Киевская область.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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