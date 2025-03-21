РФ массированно била по Украине сотнями БПЛА: в ВСУ назвали, где были "прилеты"

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- Украинские защитники сбили 114 вражеских дронов
- Противник атаковал 214 ударными БпЛА
За прошедшую ночь украинские защитники сбили 114 вражеских БпЛА из 214 атаковавших.
При этом 81 беспилотник РФ не достиг цели, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 21 марта 2025 года (с 20.00 20 марта) противник атаковал 214 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Сообщается, что по состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 114 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны. 81 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате российской атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.
Смотрите видео - Владимир Зеленский о дроновом ударе РФ:
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Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала пригород Одессы дронами. Повреждена многоэтажка. По предварительной информации, пострадали трое подростков.
Как писал Главред, ранее РФ устроила самую массированную атаку на город Кропивницкий с начала волномасшабного вторжения, в результате которой 8 человек получили ранения, среди них – ребенок.
Напомним, ранее в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских дронов. Под вражеский удар попали Сумы, Днепр, Харьков и Киевская область.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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