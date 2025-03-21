Инфраструктура в огне: РФ атаковала пригород Одессы дронами, пострадали дети

Кратко:
- РФ атаковала Одесчину дронами
- В результати вспыхнули пожары
- Есть пострадавшие
Вечером 20 марта российская оккупационная армия нанесла массированный дроновый удар по пригороду Одессы. В результате вспыхнули сильные пожары на объектах гражданской инфраструктуры.
"Враг атаковал пригород Одессы. В огне - гражданская инфраструктура, торговые объекты, повреждены автомобили", - сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Из-за российских ударов есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь.
Труханов также обнародовал видео последствий дроновой атаки. На кадрах, можно увидеть горящие и разбитые здания, гражданские объекты, которые превратились в руины, а также пожарных со спецтехникой и спасателей.
Смотрите видео - Последствия вражеской атаки по Одессе 20 марта:
В ГосЧС сообщили, что в Одесской области вспыхнули масштабные пожары, горели торговый центр, магазины. Повреждена многоэтажка. По предварительной информации, пострадали трое подростков.
В ликвидации последствий приняли участие более 70 спасателей, задействованы 22 единицы пожарной техники, а также 5 добровольцев и 1 единица техники.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, вечером 19 марта армия РФ устроила самую массированную атаку на город Кропивницкий с начала волномасшабного вторжения, в результате которой 8 человек получили ранения, среди них – ребенок.
Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура. Повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции.
С вечера 18 марта российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами. В результате атаки есть раненый и повреждены дома. На Сумщине беспилотник упал на крышу больницы.
Вечером 11 марта в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских дронов. Под вражеский удар попали Сумы, Днепр, Харьков и Киевская область.
Другие новости:
- Путин играет: в Германии скептически оценили идею "энергетического перемирия"
- У Трампа назвали новую дату перемирия в Украине: что будет с санкциями против РФ
- "Будем верить в лучшее": Зеленский рассказал, каким будет "энергетическое перемирие"
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред