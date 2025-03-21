Инфраструктура в огне: РФ атаковала пригород Одессы дронами, пострадали дети

Повреждена многоэтажка. По предварительной информации, пострадали трое подростков.

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После атаки РФ в пригороде Одессы вспыхнули пожары / Коллаж: Главред, фото: Фото: /t.me/dsns_telegram

Кратко:

РФ атаковала Одесчину дронами

В результати вспыхнули пожары

Есть пострадавшие

Вечером 20 марта российская оккупационная армия нанесла массированный дроновый удар по пригороду Одессы. В результате вспыхнули сильные пожары на объектах гражданской инфраструктуры.

"Враг атаковал пригород Одессы. В огне - гражданская инфраструктура, торговые объекты, повреждены автомобили", - сообщил мэр города Геннадий Труханов.

видео дня

Из-за российских ударов есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь.

Труханов также обнародовал видео последствий дроновой атаки. На кадрах, можно увидеть горящие и разбитые здания, гражданские объекты, которые превратились в руины, а также пожарных со спецтехникой и спасателей.

Смотрите видео - Последствия вражеской атаки по Одессе 20 марта:

В ГосЧС сообщили, что в Одесской области вспыхнули масштабные пожары, горели торговый центр, магазины. Повреждена многоэтажка. По предварительной информации, пострадали трое подростков.

В ликвидации последствий приняли участие более 70 спасателей, задействованы 22 единицы пожарной техники, а также 5 добровольцев и 1 единица техники.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, вечером 19 марта армия РФ устроила самую массированную атаку на город Кропивницкий с начала волномасшабного вторжения, в результате которой 8 человек получили ранения, среди них – ребенок.

Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура. Повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции.

С вечера 18 марта российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами. В результате атаки есть раненый и повреждены дома. На Сумщине беспилотник упал на крышу больницы.

Вечером 11 марта в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских дронов. Под вражеский удар попали Сумы, Днепр, Харьков и Киевская область.

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