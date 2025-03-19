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РФ атаковала дронами Киевщину и Сумщину: повреждены дома и больница, есть раненый

Анна Ярославская
19 марта 2025, 06:48обновлено 19 марта, 08:02
397
В Бучанском районе пострадал мужчина 60 лет. Он получил ранения обеих нижних конечностей.
Последствия дроновой атаки на Киевщину и Сумщину
Последствия дроновой атаки на Киевщину и Сумщину / Коллаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • На Киевщине пострадал человек, повреждены дома
  • В Сумской области дрон упал на крышу больницы

С вечера 18 марта российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами. В результате атаки есть раненый и повреждены дома. На Сумщине беспилотник упал на крышу больницы.

Как сообщил в Telegram глава Киевской ОВА Николай Калашник, в Бучанском районе пострадал человек. Мужчина 60 лет получил ранения обеих нижних конечностей. Сейчас он госпитализирован в местную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Кроме того, в трех населенных пунктах этого района повреждены и частично разрушены 9 частных домов. ликвидированы пожары в трех таунхаусах.

"Также в Обуховском и Фастовском районах ликвидировано возгорание травяного настила. В Бориспольском районе - поврежден частный дом", - написал Калашник.

  • Последствия дроновой атаки на Киевщину
    Последствия дроновой атаки на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия дроновой атаки на Киевщину
    Последствия дроновой атаки на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия дроновой атаки на Киевщину
    Последствия дроновой атаки на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия дроновой атаки на Киевщину
    Последствия дроновой атаки на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия дроновой атаки на Киевщину
    Последствия дроновой атаки на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Последствия атаки на Сумскую область

В ночь на 19 марта российские оккупанты атаковали Сумскую область дронами. Вражеский беспилотник упал на крышу больницы, и это уже второе учреждение здравоохранения, которое пострадало за эту ночь.

"Сегодня, 19 марта около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы", - говорится в сообщении Сумской ОГА.

Дроны атаковали Сумщину
Дроны атаковали Сумщину / Фото: Суспільне Суми
Последствия атаки дронов на Сумы
Последствия атаки дронов на Сумы / Фото: Суспільне Суми
Последствия атаки дронов на Сумы
Последствия атаки дронов на Сумы / Фото: Суспільне Суми

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас на месте падения беспилотника работают аварийно-спасательные службы. Кроме того, проводятся эвакуационные мероприятия в отношении пациентов и персонала больницы.

Отметим, 18 марта произошло падение российского беспилотника на крышу областной клинической больницы. По предварительным данным, люди не пострадали. Последствия вражеской атаки уточняются.

Смотрите видео - Российские дроны повредили две больницы на Сумщине:

Скриншот

В ГосЧС уточнили последствия атаки РФ на Сумщину.

"Поздно вечером 18 марта россия нанесла удар по одному из медицинских учреждений Сум. Спасатели оперативно ликвидировали обнаруженные очаги горения. Проведена эвакуация 147 пациентов больницы, из которых 9 маломобильных граждан", - говорится в сообщении.

Также взрывной волной повреждено помещение детского медицинского учреждения. К счастью, никто не пострадал.

  • Спасатели ликвидировали последствия атаки РФ по медицинскому учреждению в Сумах
    Спасатели ликвидировали последствия атаки РФ по медицинскому учреждению в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • Спасатели ликвидировали последствия атаки РФ по медицинскому учреждению в Сумах
    Спасатели ликвидировали последствия атаки РФ по медицинскому учреждению в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • Спасатели ликвидировали последствия атаки РФ по медицинскому учреждению в Сумах
    Спасатели ликвидировали последствия атаки РФ по медицинскому учреждению в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • Спасатели ликвидировали последствия атаки РФ по медицинскому учреждению в Сумах
    Спасатели ликвидировали последствия атаки РФ по медицинскому учреждению в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • Спасатели ликвидировали последствия атаки РФ по медицинскому учреждению в Сумах
    Спасатели ликвидировали последствия атаки РФ по медицинскому учреждению в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • Спасатели ликвидировали последствия атаки РФ по медицинскому учреждению в Сумах
    Спасатели ликвидировали последствия атаки РФ по медицинскому учреждению в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • Спасатели ликвидировали последствия атаки РФ по медицинскому учреждению в Сумах
    Спасатели ликвидировали последствия атаки РФ по медицинскому учреждению в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram

Реакция Зеленского

Ночную дроновую атаку РФ на Украину прокомментировал Зеленский.

"Сейчас во многих регионах буквально слышно, что на самом деле нужно России. Около 40 "шахедов" в нашем небе, работает ПВО. К сожалению, есть попадание именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областей", - написал президент в Telegram.

По словам Зеленского, ночные атаки России разрушают украинскую энергетику, инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев.

"И тот факт, что эта ночь не стала исключением, свидетельствует, что нужно и дальше давить на Россию ради мира. Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы ответный мир отверг любые попытки Путина затянуть войну", - добавил президент.

Атака дронов РФ в ночь на 19 марта
Атака дронов РФ в ночь на 19 марта / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Переговоры о прекращении огня - что известно

Как сообщал Главред, разговор Трампа и Путина состоялся вечером 18 марта. В рамках разговора, который длился более 2 часов, стороны договорились начать мирный процесс, направленный на завершение войны в Украине.

Трамп сообщил, что договорился с Путиным о прекращении ударов по энергетике и инфраструктуре. Как полагает глава Белого дома, стороны готовы двигаться в направлении завершения российско-украинской войны.

Путин согласился лишь на частичное перемирие на 30 дней, для полного мира он "потребовал" прекращения военной помощи и предоставления разведывательных данных Украине. Кроме того, Путин "настаивает" на прекращении Киевом мобилизации в армию и остановки военной подготовки украинцев.

Как заявил президент Зеленский, официальный Киев поддерживает инициативу, направленную на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Однако если агрессор Россия нарушит свое обязательство, последует ответный удар.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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