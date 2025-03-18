Прекращение ударов по энергетике: Зеленский объявил о решении Киева

Зеленский ожидает разговора с Трампом.

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Украина согласна на тридцатидневое прекращение огня по энергетической инфраструктуре - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот Facebook, Кремль (иллюстративное фото)

Главное из заявления Зеленского:

Украина поддерживает прекращение ударов по энергетике

Зеленский ожидает разговора с Трампом, который расскажет детали

Официальный Киев поддерживает инициативу, направленную на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Однако если агрессор Россия нарушит свое обязательство, последует ответный удар. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает Суспільне, он рассказал о том, что рассчитывает на разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, в рамках которого будут понятны детали.

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"Я рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию не бить каким-либо оружием по энергетике", - отметил Зеленский.

Телефонные переговоры Трампа и Путина – главные новости:

Как сообщал Главред, разговор Трампа и Путина состоялся вечером 18 марта. В рамках разговора, который длился более 2 часов, стороны договорились начать мирный процесс, направленный на завершение войны в Украине.

Путин согласился лишь на частичное перемирие на 30 дней, для полного мира он "потребовал" прекращения военной помощи и предоставления разведывательных данных Украине. Кроме того, Путин "настаивает" на прекращении Киевом мобилизации в армию и остановки военной подготовки украинцев.

Трамп сообщил, что договорился с Путиным о прекращении ударов по энергетике и инфраструктуре. Как полагает глава Белого дома, стороны готовы двигаться в направлении завершения российско-украинской войны.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. По его словам, США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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