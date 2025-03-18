Трамп сделал первое заявление по итогам переговоров с Путиным

Главное из заявления Трампа:
- США и РФ "договорились" о прекращении огня по энергетике и инфраструктуре
- Обсуждались многие аспекты мирного соглашения
- Стороны будут быстро работать над завершением войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с главой агрессора России Владимиром Путиным были достигнуты договоренности о немедленном о прекращении огня по энергетике и инфраструктуре. Разговор был "очень хорошим и продуктивным".
На своей странице в социальной сети Truth Social он рассказал о том, что в дальнейшем стороны будут работать над полным прекращением огня и завершением войны.
"Мой сегодняшний телефонный разговор с Президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры, с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, наконец, над завершением этой ужасной войны между Россией и Украиной. Эта война никогда бы не началась, будь я Президентом!" – сказал Трамп.
Также он добавил, что главы США и РФ обсудили множество аспектов мирного соглашения.
"Обсуждались многие элементы мирного договора, включая тот факт, что тысячи солдат погибают, и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс сейчас в полной силе, и мы, надеемся, ради Человечества, проделаем эту работу!" – подчеркнул Дональд Трамп.
Телефонный разговор Трампа и Путина – что об этом известно:
Как сообщал Главред, 18 марта прошел телефонный разговор Трампа и Путина. Переговоры длились более 2 часов. Главы двух государств обсуждали возможность завершения российско-украинской войны и договорились о начале мирного процесса.
По итогам разговора Путин частично согласился на 30-дневное прекращения огня. Кремлевский руководитель, дескать, дал команду войскам РФ прекратить наносить удары по украинской энергетике и инфраструктуре.
В Кремле также сказали, что для полного мира Путин "требует" прекращения военной помощи Украины и отказа от предоставления разведывательных данных. Также Путин "хочет", чтобы украинское государство остановило мобилизацию в ВСУ и прекратило военную подготовку украинцев.
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Режим прекращения огня в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. По его словам, США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.
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