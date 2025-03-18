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Кремль пошел на "жест доброй воли": первые результаты переговоров Трампа и Путина

Юрий Берендий
18 марта 2025, 19:20обновлено 18 марта, 20:14
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Кремль пошел на
Первые результаты переговоров между Трампом и Путиным / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Сегодня, 18 марта, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Ключевой темой переговоров стало обсуждение возможного прекращения огня в полномасштабной войне, которую Россия начала против Украины в 2022 году. Этот разговор состоялся на фоне принятия Украиной предложенного США 30-дневного перемирия, и теперь Трамп стремится получить аналогичное обязательство от России.

Известно, что переговоры президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным начались в 10:00 утра по среднеевропейскому времени (16:00 по киевскому времени).

"Разговор проходит хорошо и все еще продолжается", - написал в своей заметке в X официальный представитель Белого дома, помощник президента и заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино по итогам первого часа переговоров.

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В целом, телефонный разговор между Путиным и Трампом длился более 2,5 часа, отмечает Reuters.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом прошел "очень хорошо", сообщил CNN источник, информированный о ходе разговора.

Позиция Кремля по результатам переговоров с Трампом

Российские СМИ, ссылаясь на Кремль, сообщают, что во время переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным состоялся "детальный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины". Путин поблагодарил Трампа за его усилия в содействии достижению цели прекращения боевых действий и уменьшения человеческих потерь.

Путин заявил о готовности вместе с американскими партнерами детально прорабатывать возможные пути урегулирования, подчеркнув необходимость комплексного, устойчивого и долгосрочного решения.

"И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности", - говорится в сообщении российских СМИ.

Позиция Кремля относительно перемирия на 30 дней

В рамках инициативы президента США по 30-дневному перемирию российская сторона обозначила ряд важных аспектов, в частности контроль за соблюдением прекращения огня на всей линии фронта, необходимость остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ.

В Кремле отмечают, что во время разговора Дональд Трамп предложил сторонам конфликта взаимно отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Владимир Путин поддержал эту инициативу и сразу отдал соответствующее распоряжение российским военным.

По данным российских пропагандистских СМИ, Путин положительно воспринял идею Дональда Трампа по реализации инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

"Договорено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности", - отметили в Кремле.

Военная помощь Украине и обмен разведданными

Путин заявил Трампу, что в случае перемирия необходимо остановить мобилизацию и перевооружение ВСУ.

Также, по его словам, для предотвращения эскалации ключевым условием является полное прекращение поставок Украине оружия и разведданных от партнеров.

Обмен пленными

Военный преступник Владимир Путин сообщил, что 19 марта между Россией и Украиной состоится обмен пленными в формате 175 на 175.

"Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, находящихся на лечении в российских медицинских учреждениях", - отметили в Кремле.

Позиция США по результатам переговоров с Путиным

Белый дом обнародовал итоги телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В заявлении отмечается, что во время переговоров Трамп и Путин согласились на необходимость завершения конфликта длительным миром.

"Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией. Кровь и сокровища, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своих народов", - говорится в заявлении.

В Администрации Трампа отметили, что эта война никогда не должна была начаться и должна была бы давно завершиться искренними мирными усилиями.

Прекращение ударов по энергетике

В Белом доме сообщили, что лидеры США и России пришли к согласию относительно того, что первым шагом к миру станет прекращение огня по энергетическим и инфраструктурным объектам, а также проведение технических переговоров о реализации морского перемирия в Черном море, полное прекращение боевых действий и установление устойчивого мира.

"Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Сотрудничество Украины и России

Отмечается, что оба лидера пришли к согласию, что улучшение двусторонних отношений между США и Россией открывает значительные перспективы, в частности заключение масштабных экономических соглашений и укрепление геополитической стабильности после установления мира.

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