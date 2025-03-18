Путин частично согласился на 30-дневное прекращение огня и дал команду войскам РФ

Глава Кремля Владимир Путин согласился с одной из инициатив Украины и США.

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Путин после разговора с Трампом дал команду оккупантам временно прекратить огонь по украинской энергетике / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Главное из переговоров Трампа и Путина:

Путин частично согласился на временное прекращение огня

Путин дал команду войскам РФ прекратить огонь по украинской энергетике

Страна-агрессор Россия согласна временно прекратить огонь по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Владимир Путин уже дал российским войскам соответствующую команду. Об этом заявили в Кремле.

Как сообщает РБК, во время беседы Трамп предложил Путину отказаться от ударов по украинской энергетической инфраструктуре на 30 дней.

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Путин согласился.

"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", - подчеркивается в заявлении, которое было опубликовано Кремлем.

Прекращение огня в Украине – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, во вторник, 18 марта, состоялись телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Разговор длился более 2 часов. Ключевая тема беседы – завершение войны РФ против Украины. Кремль выдвинул условие мирного окончания войны: отказ Запада от военной помощи Киеву и прекращение передачи разведывательных данных.

В Кремле заявили, что Путин частично согласился на 30-дневное прекращение огня. В частности, кремлевский руководитель дал команду войскам прекратить удары по энергетике Украины.

Украина не пойдет на признание оккупированных территорий "российскими", нейтральный статус и сокращение Вооруженных сил, сказал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что у Киева есть свои красные линии.

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