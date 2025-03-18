Мир "в обмен" на территории и сокращение ВСУ: у Зеленского сделали заявление

Кратко:
- Украина не признает оккупированные территории "российскими"
- Украина не пойдет на сокращение Вооруженных сил
- Киев не пойдет на нейтральный статус
Официальный Киев поддерживает тридцатидневный режим прекращения огня. Однако в рамках переговоров не обсуждает нейтральный статус или сокращение своих Вооруженных сил. Также Украина никогда не признает "российскими" оккупированные территории. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
В своем Telegram-канале он написал о том, что Украина в качестве первого шага к миру предложила провести обмен пленными, освободить гражданских лиц, и вернуть домой детей, которых депортировали.
Кроме того, по словам чиновника, мониторинг режима тишины нуждается в четко прописанных механизмах и профессиональных наработках.
Красные линии Украины
Также глава Офиса добавил, что Киев четко поставил свои красные линии на переговорах.
"Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих Вооруженных сил. Мы никогда не признаем никакие временно оккупированные территории российскими", - подчеркнул Андрей Ермак.
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Как сообщал Главред, на днях Украина и США провели встречу в Джидде, Саудовской Аравии. Киев и Вашингтон в рамках консультаций договорились о прекращении огня в российско-украинской войне на 30 дней.
В ответ глава Кремля Владимир Путин решил выдвинуть ответные "требования": прекращение мобилизации в Украине, подготовки военных и помощи со стороны Запада. Путин якобы согласен на перемирие лишь на таких "условиях".
Трамп ожидает, что война закончится в течение недель, сказал представитель Белого дома Стив Уиткофф, который ранее в Москве провел встречу с Владимиром Путиным. Как утверждает Уиткофф, Путин якобы тоже согласен на мир.
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Кто такой Андрей Ермак
Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
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