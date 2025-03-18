Мир "в обмен" на территории и сокращение ВСУ: у Зеленского сделали заявление

Украина поддержала прекращение огня на 30 дней, но у Киева есть свои красные линии.

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Красные линии Украины включают три пункта - Ермак / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Украина не признает оккупированные территории "российскими"

Украина не пойдет на сокращение Вооруженных сил

Киев не пойдет на нейтральный статус

Официальный Киев поддерживает тридцатидневный режим прекращения огня. Однако в рамках переговоров не обсуждает нейтральный статус или сокращение своих Вооруженных сил. Также Украина никогда не признает "российскими" оккупированные территории. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В своем Telegram-канале он написал о том, что Украина в качестве первого шага к миру предложила провести обмен пленными, освободить гражданских лиц, и вернуть домой детей, которых депортировали.

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Кроме того, по словам чиновника, мониторинг режима тишины нуждается в четко прописанных механизмах и профессиональных наработках.

Кратко о результатах переговоров Украины и США в Джидде / Инфографика: Главред

Красные линии Украины

Также глава Офиса добавил, что Киев четко поставил свои красные линии на переговорах.

"Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих Вооруженных сил. Мы никогда не признаем никакие временно оккупированные территории российскими", - подчеркнул Андрей Ермак.

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Как сообщал Главред, на днях Украина и США провели встречу в Джидде, Саудовской Аравии. Киев и Вашингтон в рамках консультаций договорились о прекращении огня в российско-украинской войне на 30 дней.

В ответ глава Кремля Владимир Путин решил выдвинуть ответные "требования": прекращение мобилизации в Украине, подготовки военных и помощи со стороны Запада. Путин якобы согласен на перемирие лишь на таких "условиях".

Трамп ожидает, что война закончится в течение недель, сказал представитель Белого дома Стив Уиткофф, который ранее в Москве провел встречу с Владимиром Путиным. Как утверждает Уиткофф, Путин якобы тоже согласен на мир.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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