У Трампа сделали заявления по итогам переговоров с Путиным и территориям

Трамп ожидает завершения войны в Украине "в течение недель", сказал Стив Уиткофф.

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Трамп и Путин могут поговорить по телефону уже на следующей неделе - Уиткофф / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Главное из заявления Уиткоффа:

Путин якобы настроен на завершение войны

Ожидается разговор Трампа и Путина

США обсуждают с Украиной вопрос оккупированных РФ территорий

Готовятся встречи переговорных групп Украины, США и РФ. Разговор хозяина Белого дома Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина должен состояться уже на следующей неделе. Путин "принимает философию" Трампа и, дескать, стремится завершать войну. Трамп ожидает окончания войны "в течение недель". Об этом заявил спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Как сообщает ClashReport, в комментарии CNN американский чиновник, который ранее побывал в Москве на переговорах с Путиным, сказал, что в скором времени ожидаются переговоры американцев с украинцами и россиянами, а также разговор Трампа и Путина.

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"Я ожидаю, что президент Трамп и Путин поговорят на следующей неделе", - сказал Уиткофф.

Детали переговоров Уиткоффа и Путина

Американский журналист отметил, что Путин разразился новыми ультиматумами в адрес Украины и Запада, а планы Трампа закладывают основы для нового нападения российских оккупантов.

"Если это так, то это звучит так, как будто Путин хочет сохранить захваченные земли, а затем он хочет, чтобы Украина не смогла защитить себя в будущем. Волнует ли Трампа то, что принятие этих условий может заложить основу для очередного вторжения России в Украину?" – спросил ведущий.

В ответ Уиткофф сказал, что Украина и РФ якобы "стали немного ближе" к миру, а разговор с Путиным он оценивает как "позитивный".

Теперь чиновник обсуждает с Трампом, как "еще больше сократить разногласия".

"Я бы не назвал ваше описание полностью точным. Вот смотрите. Еще до этого визита был другой визит. И до этого визита обе стороны находились в милях друг от друга в том, где они находились. Сегодня обе стороны стали намного ближе. Мы получили действительно положительные результаты из Саудовской Аравии, обсуждений под руководством нашего советника по национальной безопасности Майка Уолтца и нашего госсекретаря Марко Рубио. Я описываю свой разговор с президентом Путиным как столь же позитивный. Таким образом, обе стороны сократили разногласия между собой, и теперь мы сидим за столом переговоров. Я был с президентом вчера весь день. Я буду с ним сегодня. Мы сидим с ним и обсуждаем, как еще больше сократить разногласия. Вот как я бы это описал", - говорит Уиткофф.

Кратко о переговорщиках Трампа по Украине и России / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Уиткофф рассказал о переговорах с Путиным:

Уиткофф раскрыл детали переговоров с Путиным в Москве / Скриншот Главред

"Я думаю, Путин хочет видеть конец этому"

По словам представителя Белого дома, все стороны хотят мира и готовы обсуждать условия.

"Смотрите, я не хочу вкладывать слова в уста президента Путина, но я думаю, что он показал, что он принимает философию президента Трампа, президент Трамп хочет видеть конец этому. Я думаю, что президент Путин хочет видеть конец этому. Я думаю, что президент Зеленский хочет видеть конец в этом. Я думаю, что есть конкретные условия на местности, есть 2000-километровая граница, где сейчас идут бои между российскими и украинскими войсками. Здесь важно подумать о регионе Курска, это это это все детали, которые нужно решать за столом, и я считаю, что все стороны готовы к этому", - полагает Уиткофф.

Путин якобы принял философию Трампа, говорит Уиткофф / Скриншот Главред

Вопрос территорий

По словам Уиткоффа, идут переговоры по вопросам четырех оккупированных Россией областей Украины.

"Я думаю, что эти четыре региона имеют решающее значение. И мы ведем переговоры с Украиной", - добавил чиновник.

Возможное перемирие РФ и Украины – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, на днях Украина и США провели встречу в Саудовской Аравии. Делегации Киева и Вашингтона договорились о прекращении огня в рамках российско-украинской войны на 30 дней. Реализация идеи зависит от готовности Москвы сделать встречный шаг.

Впрочем, глава Кремля Владимир Путин в ответ выступил с новыми "ультиматумами". В частно, он согласился с инициативой, но при ряде "условий": прекращении мобилизации в Украине, военной подготовки, и военной помощи от Запада.

Президент Владимир Зеленский считает, что РФ готовится официально отказаться от инициативы США по перемирию. По его мнению, двоякая позиция Путина продиктована тем, что он боится напрямую сказать Трампу "нет".

Что известно о переговорах в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

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Кто такой Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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