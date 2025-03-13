Путин согласен на прекращение огня в Украине на 30 дней, но есть ряд нюансов

Российский диктатор Владимир Путин выставил ряд условий по прекращению огня в Украине и заявил о поддержке действий Трампа для достижения мира.

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Путин выставил ряд условий по прекращению огня / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ОК "Запад"

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Путин согласился на перемирие в Украине

Глава Кремля и военный преступник назвал ряд нюансов по организации режима тишины

В СНБО отреагировали на заявления российского диктатора

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что согласен на прекращение боевых действий, но только при условии, что это будет способствовать "долгосрочному миру". Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко, сообщают российские пропагандистские СМИ.

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"Мы согласны с предложением прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса", - сказал Путин, отвечая на вопрос, как он оценивает предложение США о прекращении огня.

По его мнению, для Украины было бы выгодно достичь 30-дневного перемирия.

Комментируя ситуацию на Курщине, российский диктатор отметил, что не понимает как именно будет происходить перемирие и выйдут ли украинские войска с территории России.

"Что мы будем делать с участком вклинения [ВСУ - ред.] в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это значит? Что все [солдаты ВСУ - ред.], кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили (по мнению Путина - ред.) массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно", - сказал он.

Глава страны-агрессора РФ и военный преступник также пожаловался, что Украина в рамках 30-дневного режима тишины будет продолжать обучение войск и мобилизацию не вспоминая при этом соответствующие процессы на территории самой России.

"А как будут решаться другие вопросы на всей линии соприкосновения? А это почти две тысячи километров. И там российские войска (по мнению Путина - ред.) наступают практически на всех участках. Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы в Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставляли оружие? Для того, чтобы мобилизованные снова подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться?", - предполагает Путин.

Он также задается вопросом контроля за соблюдением режима тишины.

"Тогда возникает вопрос: как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам гарантируют, что ничего подобного происходить не будет? Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какая цена этим приказам? Почти две тысячи километров [линия соприкосновения - ред.]. Кто определит, кто и где нарушил возможную договоренность о прекращении огня?", - сказал президент страны-агрессора России.

Он подчеркнул, что Россия будет вести переговоры о завершении войны, учитывая развитие ситуации непосредственно на фронте.

Путин считает, что все эти вопросы требуют обсуждения, в частности, возможно, с президентом США Дональдом Трампом.

Российский диктатор подчеркнул, что сама идея является правильной, и Москва в целом ее поддерживает, однако остаются вопросы, которые следует обсудить.

Также он выразил благодарность Дональду Трампу за его внимание к урегулированию войны России против Украины.

Реакция Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко в своем Telegram заявил, что поведение Путина является типичным для российской международной политики: "мы якобы готовы прекратить огонь, но с определенными "нюансами"".

"Важно понимать, что информационная стратегия России будет направлена в любом случае на то, чтобы обвинять Украину в их же нарушениях, выдвигать странные требования, и сделать все, так же как было во время Минска. Это их тактика есть и будет - врать и обвинять", - отметил он.

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