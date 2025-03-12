Продолжится ли мобилизация в период прекращения огня: в Раде сделали заявление

Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня.

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Отменят ли мобилизацию на время прекращения огня / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН

Что известно:

Украина соглашается на 30-дневное прекращение огня

Прекращение огня не предусматривает отмену военного положения и мобилизации

Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня по всей территории. В Верховной Раде сразу сказали, будет ли отменено военное положение и всеобщая мобилизация. Об этом заявил секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщают Украинские новости.

Он отметил, что временное прекращение огня не предусматривает отмену мобилизации или военного положения. В течение этого времени РФ может продолжить накопление сил, планировать операции и продолжать расшатывать Украину изнутри.

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"Россиянам сейчас важно сделать перемирие. Затем его продлить, потом поставить условия о выборах. Далее - отменить военное положение завести разговоры о демобилизации, чтобы наша армия там разошлась и продолжить боевые действия", - подчеркнул он.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп стремится не к временному перемирию на 30 или 60 дней, а к достижению устойчивого мира.

Переговоры между Украиной и США / Инфографика: Главред

На встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Советник по национальной безопасности Майк Волц отметил, что США и в дальнейшем будут продвигать эту инициативу как в отношениях с Россией, так и на международном уровне. Он сообщил журналистам после переговоров в Джидде, что госсекретарь Марко Рубио представит соответствующее предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.

Bloomberg сообщает о том, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине. В то же время отмечается, Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы.

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Кто такой Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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