"Это красная линия": Зеленский сделал заявление об оккупированных территориях

Разговор о гарантиях безопасности будет после того, как запустится 30-дневное прекращение огня, сказал Владимир Зеленский.

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Украина и другие государства не признают якобы принадлежность оккупированных территорий России - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот Суспільне, DeepState

Главное из заявления Зеленского:

Украина не признает оккупированные территории "российскими"

О визите президента Украины в США пока ничего не известно

Украина готова подписать соглашение о редкоземельных металлах

Украина не признает оккупированные территории "российскими". Для Киева неприемлемы подобные уступки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Признавать оккупированные территории российскими Украина и никто другой не будет. Это главная красная линия", - цитируют главу государства журналисты Суспільне. видео дня

Кроме того, президент выразил готовность Украины подписать с США соглашение о редкоземельных металлах, однако не слышал о приглашении в Белый дом.

"Я не слышал (никакой информации, - ред.) относительно приглашения для нового визита к Трампу", - добавил Зеленский.

Кроме того, он высказался и о гарантиях безопасности Украине.

"О гарантиях безопасность будем больше говорить, когда заработает 30-дневный режим тишины", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Что известно о редкоземельных металлах Украины / Инфографика: Главред

Территориальные уступки Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, руководитель украинской делегации на переговорах со Штатами в Саудовской Аравии Андрей Ермак 11 марта сказал, что не готов говорить о том, на какие уступки может пойти Украина для завершения огня. Киев пока не готов вдаваться в детали.

Россия должна уступить территории в рамках завершения войны против Украины, говорил посланник США по российско-украинской войне Кит Келлог. Кроме того, договор может ограничить деятельность российских военных сил.

Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

На переговорах в Джидде 11 марта обсуждался вопрос территориальных уступок, рассказал госсекретарь Марко Рубио. Также страны говорили о том, как может выглядеть переговорный процесс.

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