У Трампа назвали дату переговоров с Россией и раскрыли планы

Не существует способов завершить войну России и Украины военным путем, считает Марко Рубио.

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США настоятельно призывают Россию прекратить огонь в Украине - Рубио / Коллаж: Главред, фото: commons.wikimedia.org, УНИАН

Что сказал Марко Рубио:

Переговоры США и РФ состоятся уже 12 марта

США настоятельно призывают РФ прекратить огонь

США и Украине обсуждали модели переговоров и территориальные уступки

Соединенные Штаты в среду, 12 марта, проведут переговоры со страной-агрессором Россией. Вашингтон надеется, что Москва согласится на прекращение огня в Украине, и настоятельно призывает Кремль остановить военные действия. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио.

Как сообщает The Guardian, он рассказал о том, что консультации с РФ – следующий шаг в контексте встречи американской и украинской делегации в Джидде.

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По словам главы Госдепа, Штаты "будут контактировать с россиянами" уже сегодня.

Также Рубио добавил, что Вашингтон надеется на положительный ответ Москвы и "настоятельно призывает россиян прекратить все военные действия".

"Военного решения этого конфликта не существует", - считает госсекретарь США.

Также Марко Рубио подчеркнул, что на переговорах Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии стороны обсуждали, "как будет выглядеть переговорный процесс", а также были "разговоры о территориальных уступках".

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Как сообщал Главред, 11 марта состоялась встреча Украины и США в Саудовской Аравии. Стороны обсуждали возможность заключения мирного соглашения для завершения российско-украинской войны. Киев поддержал инициативу Вашингтона, направленную на прекращение огня на 30 дней.

Украина готова уже на следующей неделе обсуждать техническое обеспечение механизма прекращения огня, сказал руководитель делегации Киева в Джидде, глава Офиса президента Андрей Ермак. Если РФ согласится с инициативой, украинская сторона готова к дальнейшим переговорам.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что РФ согласится на прекращение огня. Он анонсировал на "сегодня" и "завтра" переговоры с Москвой. Кроме того, Трамп снова выразил готовность пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.



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