Когда начнутся переговоры о прекращении огня и конце войны, - Ермак

О чем сказал Ермак:
- Переговоры по обеспечению прекращения огня в Украине начнутся на следующей неделе
- Если РФ согласится на прекращение огня, Украина готова начать переговоры об окончании войны
- Мир "ждет" решения России
На следующей неделе Украина планирует обсудить операционные детали обеспечения режима прекращения огня. Об этом сообщил глава Офиса президента на брифинге после переговоров с США в Саудовской Аравии, передает Суспільне.
По его словам, в случае согласия России на прекращение огня, Киев готов начать следующие этапы переговоров по завершению войны.
"Я хочу подчеркнуть - это очень важно, что сегодня Украина показала всему миру, что мы хотим и стремимся к справедливому и длительному миру", - заявил Андрей Ермак.
Андрей Ермак сообщил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Украина и США обсудили рамки будущих переговоров по завершению войны, однако конкретные вопросы, в частности территориальные уступки, не поднимались.
По его словам, главной целью встречи было определение первых шагов к реальному прекращению огня, а также обсуждение двусторонних отношений и ситуации на линии фронта. Другие детали будут рассматриваться позже.
Ермак также подчеркнул, что сейчас "весь мир" ждет решения России.
"Россияне должны ответить четко - они хотят мира или нет. Они хотят завершить эту войну, которую они начали, или нет", - заявил председатель ОПУ Андрей Ермак.
Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина выразила готовность к 30-дневному прекращению огня с Россией по инициативе Соединенных Штатов. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак по итогам переговоров в Джидде. Он подчеркнул, что Киев и Вашингтон сделали важные шаги на пути к установлению устойчивого мира.
Советник по национальной безопасности США Майк Волц подчеркнул, что Вашингтон продолжит продвигать инициативу прекращения боевых действий как для России, так и на международной арене.
Президент США Дональд Трамп, комментируя результаты переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил во время общения с журналистами, что надеется на согласие России на прекращение огня.
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Кто такой Андрей Ермак
Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
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