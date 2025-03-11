Когда начнутся переговоры о прекращении огня и конце войны, - Ермак

Глава украинской делегации на переговорах в Саудовской Аравии Андрей Ермак отметил, что мир ждет решения россиян о прекращении огня в Украине.

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Когда начнутся переговоры о прекращении огня / Коллаж Главред, фото: 22 ОМБр, скриншот из видео

О чем сказал Ермак:

Переговоры по обеспечению прекращения огня в Украине начнутся на следующей неделе

Если РФ согласится на прекращение огня, Украина готова начать переговоры об окончании войны

Мир "ждет" решения России

На следующей неделе Украина планирует обсудить операционные детали обеспечения режима прекращения огня. Об этом сообщил глава Офиса президента на брифинге после переговоров с США в Саудовской Аравии, передает Суспільне.

По его словам, в случае согласия России на прекращение огня, Киев готов начать следующие этапы переговоров по завершению войны.

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"Я хочу подчеркнуть - это очень важно, что сегодня Украина показала всему миру, что мы хотим и стремимся к справедливому и длительному миру", - заявил Андрей Ермак.

Андрей Ермак сообщил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Украина и США обсудили рамки будущих переговоров по завершению войны, однако конкретные вопросы, в частности территориальные уступки, не поднимались.

По его словам, главной целью встречи было определение первых шагов к реальному прекращению огня, а также обсуждение двусторонних отношений и ситуации на линии фронта. Другие детали будут рассматриваться позже.

Ермак также подчеркнул, что сейчас "весь мир" ждет решения России.

"Россияне должны ответить четко - они хотят мира или нет. Они хотят завершить эту войну, которую они начали, или нет", - заявил председатель ОПУ Андрей Ермак.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина выразила готовность к 30-дневному прекращению огня с Россией по инициативе Соединенных Штатов. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак по итогам переговоров в Джидде. Он подчеркнул, что Киев и Вашингтон сделали важные шаги на пути к установлению устойчивого мира.

Советник по национальной безопасности США Майк Волц подчеркнул, что Вашингтон продолжит продвигать инициативу прекращения боевых действий как для России, так и на международной арене.

Президент США Дональд Трамп, комментируя результаты переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил во время общения с журналистами, что надеется на согласие России на прекращение огня.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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