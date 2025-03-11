У Трампа сделали важное заявление о переговорах с Украиной в Саудовской Аравии

Важно:
- Встреча представителей США и Украиной была "продуктивной"
- Полученные новости с этой встречи являются положительными, говорит Левитт
Встреча представителей США и Украиной в Саудовской Аравии 11 марта была "продуктивной" и имела положительный результат, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, полученные в течение дня новости с этой встречи являются положительными, а сами переговоры были "продуктивными", передает Sky News.
Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц предоставят обновленную информацию после встречи.
Ранее сообщалось о том, что переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Во время переговоров стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.
Как сообщал Главред, 11 марта в Саудовской Аравии стартовали переговоры делегаций Украины и США. На встречу прибыли глава ОП Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио.
Глава Офиса президента Андрей Ермак перед переговорами заявил, что главная задача - начать мирный процесс, Киев настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном. При этом Ермак не стал раскрывать детали возможных уступок Украины.
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Кто такая Кэролайн Левитт?
Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.
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