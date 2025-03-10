'Признаки позитивные': у Трампа назвали основные темы переговоров США и Украины

Спецпредставитель Трампа раскрыл основные темы переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии и сделал важное заявление по обмену разведданными.

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Названы основные темы переговоров США и Украины в Саудовской Аравии / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Уиткофф:

Есть ожидания значительного прогресса от переговоров в Саудовской Аравии

Есть надежда, что Зеленский вернется в США, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых

США не прекращали обмен развединформацией с Украиной, которая нужна ей для обороны

США надеются на значительный прогресс в переговорах с Украиной на этой неделе и ожидают, что соглашение по критически важным полезным ископаемым будет подписано. Об этом заявил спецпредставитель президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в понедельник.

Переговоры в Саудовской Аравии

Американская делегация должна встретиться с представителями Украины на этой неделе в Саудовской Аравии.

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"Я думаю, что мы едем туда с ожиданием, что мы достигнем значительного прогресса", - сказал Уиткофф в интервью Fox News, передает Reuters.

На вопрос, может ли Владимир Зеленский на этой неделе вернуться в США для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых, Уиткофф ответил, что "очень на это надеется".

"Все признаки очень, очень положительные", - сказал он.



Что предусматривает рамочное соглашение межу Украиной и США / Инфографика: Главред

Ключевые вопросы переговоров

По словам Виткоффа, среди главных тем встреч будут:

Протоколы безопасности для украинцев

Территориальные вопросы

Обмен разведданными

В интервью Fox News перед отъездом на Ближний Восток Уиткофф отметил, что США никогда не прекращали предоставлять Украине оборонную разведку, которая ей была нужна.

Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешный исход переговоров с Украиной, которые должны состояться 11 марта в Саудовской Аравии. По данным Fox News, во время встречи стороны будут обсуждать возможность материальных уступок со стороны Украины для прекращения войны.

Как пишет Financial Times, украинская делегация может предложить определенные компромиссы на фронте.

В то же время The Economist отмечает, что эта встреча, которая состоится через десять дней после скандала в Овальном кабинете, станет переломным моментом: или шансом на прогресс, или еще одним этапом усиления давления на Украину. В случае провала переговоров Киев рискует столкнуться с более жёсткими требованиями со стороны Вашингтона.

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