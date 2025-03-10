Трамп анонсировал большие события после переговоров в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает положительных результатов от переговоров с Украиной, которые должны состояться в Саудовской Аравии 11 марта.
Во время встречи делегации от Украины и США должны определить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны, передает Fox News.
"Я считаю, что на этой неделе мы достигнем значительного прогресса", - заявил Трамп.
Кроме этого на встрече будет обсуждаться соглашение о добыче полезных ископаемых, которое позволит США получить доступ к редкоземельным ресурсам Украины.
"Они подпишут соглашение о добыче полезных ископаемых, однако я хочу, чтобы они хотели мира... Они не продемонстрировали это в той степени, в которой должны", - сказал Трамп.
Глава Белого дома также заявил, что "козырей" нет ни у Украины, ни у России, поэтому войну необходимо остановить.
"Знаете, я говорю, что у них нет козырей. Ни у кого на самом деле нет козырей. У России нет козырей… Все, что вам нужно сделать, это заключить сделку и прекратить убийства. Это бессмысленная война, и мы ее остановим", - сказал Трамп журналистам на борту Air Force One в воскресенье вечером.
Переговоры с США в Саудовской Аравии - последние новости
Как писал Главред, 11 марта в Саудовской Аравии должна состояться встреча украинской и американской делегаций. США планируют использовать эту встречу для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны.
На переговорах США и Украины в Саудовской Аравии украинская делегация может предложить некоторые уступки на фронте, а именно - частичное прекращение огня в Черном море. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Издание The Economist писало о том, что ставки переговоров в Джидде очень высоки. Провал в Саудовской Аравии может обернуться для Украины новым давлением со стороны США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка близка к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной. По его словам, Вашингтон "почти это сделал". Также глава Белого дома ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.
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Конфликт между Трампом и Зеленским в Белом доме
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу.
Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского.
3 марта Трамп обвинил украинского президента в неуважении во время встречи в Овальном кабинете и заявил, что Зеленскому стоит быть более благодарным США за поддержку.
4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира. Киев также готов конструктивно работать с администрацией Трампа и может подписать соглашение о минералах и безопасности в любой момент.
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