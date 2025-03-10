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Трамп сделал важное заявление о передаче разведданных Украине: что сказал

Анна Ярославская
10 марта 2025, 07:56обновлено 10 марта, 09:34
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Пауза в обмене разведданными относительно наступательных операций против РФ создала значительные трудности для украинских военных.
Дональд Трамп, ВСУ, фронт
Дональд Трамп сделал заявление о передаче разведданных Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Кратко:

  • США "почти" возобновили обмен разведданными с Украиной
  • Трамп надеется на подписание соглашения о полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка близка к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной. По его словам, Вашингтон "почти это сделал". Также глава Белого дома ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.

Как пишет Axios, пауза, которая в основном была сосредоточена на обмене разведданными относительно наступательных операций против РФ, создала значительные трудности для украинских военных.

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В разговоре с журналистами на борту Air Force One 9 марта Трамп заявил, что США близки к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной.

Также Трамп выразил мнение, что Украина подпишет с США соглашение о полезных ископаемых.

Он хочет, чтобы Украина стремилась к миру, но говорит, что сейчас она не продемонстрировала это "в той мере, в какой нужно".

"Но я думаю, что они это сделают, и я думаю, что это станет очевидным на протяжении следующих двух-трех дней", – заявил президент США.

Трамп надеется на этой неделе добиться прогресса в прекращении огня и считает, что встреча в Саудовской Аравии между делегациями США и Украины даст хорошие результаты.

помощь США, инфографика
Сколько помощи США передали Украине / Инфографика Главред

Обмен разведданными между США и Украиной

Как писал Главред, Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведывательными данными, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. По его словам, это также касается и поставок вооружений Украине.

Как отметил Рэтклифф, он "с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру".

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна готова передать Киеву свои разведданные после приостановления аналогичной помощи со стороны американской разведки.

Издание Daily Mail писало, что США запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательной информацией, полученной от Вашингтона.

Министр по межправительственным связям Великобритании Пэт Макфадден заявил, что Великобритания продолжает оказывать Украине необходимую военную поддержку и делиться разведывательной информацией, несмотря на решение США о приостановлении обмена данными.

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