Британия передает разведданные Украине: СМИ выяснили, как могут обойти запрет США

Из-за решения США ограничить разведданные для Украины, Британия рассматривает создание нового альянса "Четыре глаза".

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Британия рассматривает создание альянса "Четыре глаза" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

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Великобритания делится с Украиной разведданными

Великобритания стремится к устойчивому миру, а не временному прекращению огня

Британия рассматривает создание нового альянса "Четыре глаза" для обмена информацией без участия США

Великобритания продолжает оказывать Украине необходимую военную поддержку и делиться разведывательной информацией, несмотря на решение США о приостановлении обмена данными. Об этом заявил министр по межправительственным связям Великобритании Пэт Макфадден, пишет The Guardian.

Британский министр не стал критиковать решение администрации Трампа, но отметил, что его страна не изменила своей политики в отношении Киева.

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"Мы поддерживаем Украину, мы продолжаем поставлять Украине оружие, разведывательную поддержку, помощь на киберфронте, потому что мы верим, что они ведут действительно важную борьбу за свободу своей страны и способность решать собственное будущее", - заявил Макфадден.

По его словам, Вашингтон стремится довести войну до конца и все союзники Украины разделяют эту цель. Однако Пэт Макфадден подчеркнул важность достижения длительного мира, а не временного перемирия, ведь оно может быть выгодным только Путину.

"Мы хотим обеспечить не просто прекращение боевых действий, а устойчивый мир... Временное прекращение огня, которое продлится лишь столько, сколько захочет Путин, ничего не сделает для обеспечения будущего Украины", - подчеркнул он.

Альянс "Четыре глаза"

Кроме этого, Великобритания рассматривает создание нового альянса по обмену разведданными "Четыре глаза" из-за действий президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

"Беспрецедентное" решение президента США запретить союзникам, в том числе Великобритании, передавать Украине американские секретные материалы, которые могли бы принести пользу восточноевропейской стране, вызвало призывы к созданию группы, вышедшей из альянса", - пишет Daily Mail.

Трамп использовал свои полномочия в рамках альянса "Пять глаз" (США, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия) для ограничения разведданных для Украины. В связи с этим, в Минобороны Великобритании предлагают создать новую группу для обмена информацией без участия США.

"Речь идет не о выходе из "Пяти глаз", а о создании новой "Четырехглазой" группы внутри нее - без Америки", - пояснил источник издания в оборонном ведомстве страны.

Остановка предоставления разведданных от США - что известно

Напомним, 5 глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведданными и поставок вооружений. Это решение, по его словам, не является окончательным, и он надеется на отмену "паузы" в сотрудничестве в будущем.

Великобритания продолжит предоставлять Украине разведывательные данные, даже после того, как США прекратили эту практику. Однако, эти данные будут ограниченными и не будут включать американскую информацию, полученную через соглашения между Британией и США.

Как сообщал Главред, вследствие приостановления США передачи военной разведывательной информации Украине, потери ВСУ могли значительно возрасти. Как отмечает Time, это повлекло проблемы с моральным состоянием войск, которые вынуждены воевать без важных систем вооружения.

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