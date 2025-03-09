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"У Трампа нет карт": сможет ли президент США закончить войну в Украине

Анна Ярославская
9 марта 2025, 06:30
209
По старой привычке американцы преувеличивают силу России и недооценивают силу Украины.
'У Трампа нет карт': сможет ли президент США закончить войну в Украине
Если о Путине плохо говорить, то с ним невозможно будет договориться / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Вы узнаете:

  • Есть ли российское влияние на Трампа и Вэнса
  • Почему Трамп отказался назвать Путина диктатором

У президента США Дональда Трампа нет инструментов для того, чтобы быстро решить проблему войны в Украине. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний. При этом он считает преувеличением заявления о том, что глава Белого дома и вице-президент США Джей Ди Вэнс перешли на сторону Кремля в российско-украинской войне.

По его словам, Трамп и Вэнс хотят быть посредниками, а роль посредника предусматривает дистанцирование от всех сторон.

"Как посредник, Трамп придерживается правила – не говорить плохо о Путине. Мол, если о Путине плохо говорить, то с ним невозможно будет договориться (…) Задача Трампа – прекратить войну, то есть он не морализаторством занимается. Ди Вэнс отмечал, что Байден называл Путина плохими словами – и что, чего добились? Ничего!", - сказал Загородний в интервью Главреду.

По словам эксперта, поскольку россияне выдвигают какие-то совершенно сумасшедшие требования, которые Трамп никак не может выполнить, он пытается делать вид, что он тут ни при чем, а дальше будет смотреть, как будет развиваться ситуация.

"Есть ли тут российское влияние? Есть. Но Болтон [экс-советник президента США Трампа по нацбезопасности Джон Болтон] немного преувеличивает один момент. Попытки Трампа сойтись с Россией – это не позиция Трампа, а позиция США в последние 130 лет, ведь Штаты всегда играли в целостность России", - объяснил Загородний.

Кроме того, по его словам, по старой привычке американцы преувеличивают силу России и недооценивают силу Украины.

"И когда Трамп говорил Зеленскому – "у вас нет карт", на самом деле, он больше говорил о себе. Это у Трампа нет карт – у него нет способов повлиять на Зеленского и на Украину. Тем более, нас уже делает субъектными наши собственное оружие. Никто не запретит Украине бить по территории России", - сказал аналитик.

"В общем, у Трампа нет карт, нет инструментов, чтобы быстро решить проблему войны в Украине", - добавил Загородний.

Смотрите интервью с Тарасом Загородним, в котором он рассказал о последствиях конфликта Трампа и Зеленского:

Переговоры США и Украины - последние новости

На следующей неделе пройдут переговоры между Украиной и США. Они состоятся во вторник, 11 марта. Известно, что в этих переговорах примут участие глава Офиса президента США Андрей Ермак, госсекретарь США Марко Рубио, посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Как заявил спецпосланник США Стив Уиткофф, Украина и США будут обсуждать прекращение огня и рамки более долгосрочного соглашения.

Ранее Главред писал о том, что Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведывательными данными, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Как отметил Рэтклифф, он "с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру".

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Тарас Загородний война России и Украины
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