Не о минералах: о чем США будут договариваться с Киевом на переговорах

Переговоры между Украиной и США запланированы на 11 марта в Саудовской Аравии.

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В Саудовской Аравии будут переговоры Украины и США / Коллаж: Главред, фото: ОП

На следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры США и Украины. Стороны будут обсуждать прекращение огня в Украине. Об этом заявил спецпосланник США Стив Уиткофф, сообщает Barron's.

Украина и США будут обсуждать прекращение огня и рамки более долгосрочного соглашения.

"Сейчас мы ведем переговоры о координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже, возможно, в Джидде ... Идея состоит в том, чтобы выработать рамки для мирного соглашения и первоначального прекращения огня", - сказал Уиткофф. видео дня

Clash Report сообщает о том, что повестка дня встречи будет включать в себя основы соглашения по урегулированию войны и 6-месячное прекращение огня.

Позже в Сети появилось видео с его заявлением и оказалось, что Уиткофф не указывал конкретных сроков перемирия. Он запнулся перед словом "ceasefire" ("прекращение огня"), поэтому СМИ, которые первыми передали информацию, вероятно, ошибочно перевели это как "six" ("шесть").

Смотрите видео о переговорах между Украиной и США:

О чем будут говорить на переговорах между Украиной и США / фото: скриншот

Переговоры Украины, США и РФ - главные новости

Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведывательными данными, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Как отметил Рэтклифф, он "с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру".

Напомним, у Трампа связали возобновление помощи Украине с ходом переговоров. США обсуждают с Украиной дату, место и состав команд для возможных переговоров.

Как сообщал Главред, журналисты The Washington Post ранее сообщили, что Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ. Один из американских чиновников заявил, что решение может быть отменено, если Зеленский, мол, продемонстрирует готовность вести мирный диалог с Москвой.

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Кто такой Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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