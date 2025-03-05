У Трампа связали возобновление помощи Украине с ходом переговоров

США обсуждают с Украиной дату, место и состав команд для возможных переговоров.

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США обсуждают с Украиной дату возможных переговоров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Майк Волц:

Трамп рассмотрит возобновление помощи Украине при условии мирных переговоров

Обе стороны искренне ведут переговоры о мире

Президент США Дональд Трамп может пересмотреть решение о приостановке военной помощи Украине, если Киев и Вашингтон смогут продвинуться в переговорах и укрепить доверие. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Волц, пишет Reuters.

По его словам, США обсуждают с Украиной дату, место и состав команд для возможных переговоров.

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"Я думаю, что если мы сможем завершить эти переговоры, продвинуться вперед и, по сути, принять меры по укреплению доверия, то президент тщательно рассмотрит вопрос об отмене паузы... Обе стороны искренне ведут переговоры о частичном, а затем и постоянном мире", - сказал Майк Волц.

Волц заявил, что "письмо" президента Украины Владимира Зеленского было "хорошим, позитивным первым шагом" (имеется в виду сообщение Зеленского в Х, где он написал, что Украина готова к переговорам, и предложил первые этапы окончания войны).

"Мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые мы затем применим к россиянам и испытаем эту сторону", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

При этом представитель Белого дома не уточнил, какими будут эти "меры по укреплению доверия".

Отметим, недавно глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведывательными данными. Прекращены также поставки вооружения Украине. В то же время не исключается, что в дальнейшем США могут отменить приятое решение. Как отметил Рэтклифф, он "с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру".

Что известно о решении Вашингтона

Как уточняет Financial Times со ссылкой на представителей правительства, разведывательное сотрудничество США было решающим для способности Украины выявлять и атаковать российские военные цели.

Разведданные США имеют для Украины крайне важное значение в защите от российских атак. Их потеря может оказаться разрушительной.

Из секретных данных, которые США ранее передавали Украине, было известно, когда и где поднимались российские бомбардировщики для ударов по стране. Благодаря этому у Украины было от нескольких минут до нескольких часов на подготовку к атакам.

Также США предоставляли данные о предполагаемых маршрутах до 200 российских беспилотников-камикадзе за ночь. Это позволяло мобильным зенитным группам вовремя выдвигаться на позиции и сбивать российские ударные дроны до того, как они достигали критически важной инфраструктуры.

По данным Sky News, США прекратили делиться с Украиной разведданными, необходимыми для ударов по территории РФ.

В то же время часть других разведданных продолжают передаваться.

Ранее сообщалось о том, что США запретили Британии передавать разведанные Украине. Решение касается британского Главного управления разведки, шпионских агентств и разведывательных подразделений Министерства обороны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американский президент Дональд Трамп не снял запрет на поставку вооружений или другой крупной помощи Украине. Свое выступление в Конгрессе глава Белого дома посвятил, в основном, внутренней ситуации в Штатах.

Как сообщал Главред, журналисты The Washington Post ранее сообщили, что Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ. Один из американских чиновников заявил, что решение может быть отменено, если Зеленский, мол, продемонстрирует готовность вести мирный диалог с Москвой.

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