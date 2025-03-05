США запретили Британии передавать разведанные Украине - Daily Mail

Кратко:
- Данные Rel UKR якобы больше не доступны для Украины
- Великобритания получила запрет от США
США запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательной информацией, полученной от Вашингтона. Об этом пишет издание Daily Mail.
Отмечается, что все разведывательные службы и военные учреждения Великобритании якобы получили приказ, который прямо запрещает передачу Украине разведывательных данных, полученных в США. Эти данные известны как Rel UKR, что является сокращением от Releasable to Ukraine ("Доступные для Украины").
С начала полномасштабного вторжения России три года назад Великобритания и другие западные партнеры в сфере безопасности, такие как Австралия и Новая Зеландия, делились с Украиной такими разведданными. А теперь Вашингтон якобы приказал остановить это до дальнейшего уведомления.
Решение касается британского Главного управления разведки (GCHQ), шпионских агентств и разведывательных подразделений Министерства обороны.
Как сообщал Главред, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с президентом Владимиром Зеленским, чтобы представить мирный план. Поездка трех лидеров в США может состояться уже на следующей неделе.
Военная помощь США Украине - последние новости
Издание CNN писало о том, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить поставки американской военной помощи Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. По словам чиновников и аналитиков, прекращение помощи может иметь катастрофические последствия для боевых возможностей Украины.
Позже премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства сказал, что информация с польской границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении военной помощи США для Украины. Он отметил, что нет "никаких оснований" считать заявления американской стороны "просто словами".
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что пауза в военной помощи Соединенных Штатов Украине - временная, и связана с событиями в Белом доме, которые произошли 28 февраля.
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