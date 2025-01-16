Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве: детали

Договор между Украиной и Британией на 100 лет направлен на углубление сотрудничества между странами в оборонной и невоенных сферах, отметили в Британии.

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Отношения между Украиной и Британией вышли на новый уровень / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

Сегодня, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Об этом сообщает Укринформ.

"Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали Соглашение о 100-летнем партнерстве", - рассказал Зеленский.

Отмечается, что документ направлен на укрепление двусторонних отношений в сфере обороны и предусматривает продолжение военной помощи Украине.

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Что предусматривает соглашение о партнерстве между Украиной и Великобританией

На официальном сайте правительства Великобритании отмечается, что соглашение между двумя странами охватывает девять ключевых направлений. Оно будет опираться на инновации, силу и устойчивость, которые Украина продемонстрировала во время защиты от незаконного и жестокого вторжения России, и будет способствовать обеспечению долгосрочной безопасности и экономического роста обоих государств.

"Договор и политическая декларация, которые формируют 100-летнее партнерство, будут переданы на рассмотрение парламента в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

Это соглашение предусматривает усиление военного сотрудничества в сфере морской безопасности через новые рамочные механизмы, которые помогут укрепить безопасность Балтийского, Черного и Азовского морей и противостоять российской агрессии. Также предполагается объединение экспертов для развития научно-технического партнерства в области здравоохранения, агротехнологий, космических исследований и беспилотных технологий, а также внедрение учебных проектов для формирования долговременных дружеских отношений.

Кроме этого, соглашение закрепляет статус Великобритании как ключевого партнера Украины в сфере энергетики, добычи критически важных полезных ископаемых и производства экологически чистой стали.

"100-летнее партнерство является важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины - гарантируя, что она больше никогда не будет уязвимой к той жестокости, которую нанесла ей Россия - и обязуясь стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение следующего века",

В Великобритании подчеркивают, что Украина обладает высококвалифицированной армией и процветающим технологическим сектором, способным быстро разрабатывать и внедрять современную боеспособную технику. Сотрудничество с Украиной в области безопасности укрепит и саму Британию.

По случаю подписания партнерства ожидается, что премьер-министр объявит о новых мерах поддержки Украины, включая летальную помощь и содействие экономической устойчивости.

"Амбиции Путина оторвать Украину от ее ближайших партнеров потерпели колоссальное стратегическое поражение. Вместо этого мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет эту дружбу на новый уровень", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Кир Стармер отметил, что это сотрудничество имеет долгосрочный характер и направлено не только на настоящее, но и на развитие технологий, науки, культурных обменов и инноваций, которые Украина продемонстрировала в последние годы, для будущих поколений.

"Силу нашей долговременной дружбы нельзя недооценивать. Поддержка Украины, которая защищает себя от варварского вторжения России и строит процветающее, суверенное будущее, является жизненно важной для фундамента безопасности этого правительства и нашего Плана изменений. Благодаря этому партнерству мы создаем сильную экономику, которая работает на благо британского народа, безопасную страну, которая защищает наши интересы дома и за рубежом, и процветающее общество", - сказал он.

Также премьер объявит о запуске новой программы экономического восстановления с бюджетом в 40 млн фунтов стерлингов. Она предусматривает создание условий для частного кредитования на сотни миллионов фунтов, что будет способствовать росту малого и среднего бизнеса в Украине - основы ее экономики.

Программа откроет возможности для британских компаний, поддерживая ключевые сектора развития Украины и способствуя расширению торговли и инвестиций. Финансирование будет направляться на предприятия, которые развивают "зеленую" экономику, а также поддерживают женщин, ветеранов и маргинализированные группы населения.

"Мы надеемся, что в долгосрочной перспективе программа под названием TIGER (Triggering Investment Growth and Economic Resilience) уменьшит зависимость украинских общин от гуманитарной поддержки и поможет построить экономическую устойчивость", - указывает он.

В Великобритании сообщили, что в рамках партнерства введут новую Схему проверки зерна, которая позволит отслеживать похищенное с оккупированных украинских территорий зерно. Эта инициатива разработана в ответ на обращение Украины к странам G7 с просьбой помочь выявлять похищенное зерно, которое российские силы перемаркируют и продают.

Используя передовые научные технологии, которые позволяют определять происхождение зерна, Великобритания создала базу данных, чтобы поддержать Украину в борьбе с кражами сельскохозяйственной продукции из оккупированных регионов.

"Украина, страна, которая остается основным поставщиком сельскохозяйственной продукции, имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности. База данных будет передана Украине от Министра охраны окружающей среды в течение ближайших недель", - отметили в правительстве Великобритании.

Эта инициатива дополняет пакет помощи Украине от Великобритании на общую сумму 12,8 миллиарда фунтов стерлингов, в том числе 7,8 миллиарда фунтов военной помощи. Великобритания также обязалась предоставлять еще 3 миллиарда фунтов на военные нужды столько, сколько это будет необходимо. Кроме этого, продолжается поддержка энергетической инфраструктуры, чтобы обеспечить больницы и общественные учреждения светом и теплом для мирного населения, страдающего от войны, развязанной Россией.

Великобритания и Украина планируют использовать ежегодный Стратегический диалог высокого уровня, чтобы обеспечить долгосрочное развитие их партнерства на десятилетия вперед.

Поддержка Британии для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсуждают возможность отправки миротворческого контингента в Украину. Такой план может быть реализован после достижения договоренности между Киевом и Москвой о прекращении боевых действий. Как отмечает The Telegraph, ссылаясь на авторитетные правительственные источники в Британии, Стармер пока не принял окончательного решения по этой инициативе.

16 января Кир Стармер прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Это его первая поездка в Украину в статусе премьер-министра, во время которой он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским. По информации The Guardian, во время визита планируется подписание соглашения о партнерстве между Украиной и Великобританией, направленного на усиление оборонного сотрудничества и увеличение военной помощи Киеву.

В ближайшие недели Стармер планирует приехать в Украину, чтобы обсудить возможность развертывания международных миротворческих сил после завершения войны. Как сообщает Bloomberg, эта информация базируется на заявлениях президента Зеленского после встречи на базе "Рамштайн" в Германии и комментариях осведомленного собеседника.

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Кир Стармер - что о нем известно Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты. "Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей на окраинах Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он. Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками. "Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

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