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Стармер приедет в Украину для обсуждения ввода миротворцев - СМИ

Виталий Кирсанов
10 января 2025, 17:41
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В конце 2024 года по инициативе Макрона активизировались разговоры о возможности размещения в Украине контингента европейских союзников.
Евросоюз, миротворцы
Стармер приедет в Украину для обсуждения ввода миротворцев / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, НАТО

Кратко:

  • Британский премьер готовит первый визит в Украину
  • Зеленский не сообщил точную дату визита Стармера

В ближайшие недели премьер Великобритании Кир Стармер посетит Украину, чтобы обсудить возможность развертывания там международных миротворческих сил после завершения войны с Россией, и это будет его первый визит в Украину с тех пор, как он стал премьер-министром Великобритании. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского после встречи на базе "Рамштайн" в Германии, а также – на ознакомленного собеседника.

Отмечается, Зеленский не сообщил, когда именно Стармер планирует посетить Украину, однако собеседник агентства, который знаком с этим вопросом отметил, что это должно произойти в ближайшие недели.

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"Эта инициатива была начата Эмманюэлем Макроном. Британцы смотрят на это положительно, но я подробно поговорю об этом с премьер-министром на нашей встрече, она состоится. Он посетит Украину и мы поговорим", – цитируют слова Зеленского журналисты.

Отправка миротворцев в Украину - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Германия готова рассмотреть возможность отправки своих миротворцев в Украину. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус..

Также известно, что министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что достаточно сложно достичь консенсуса по отправке миротворческих сил в Украину с 27 государствами-членами Евросоюза.

Кроме того, директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что военный контингент миротворческой миссии может насчитывать от 100 до 150 тысяч, оптимально где-то 120 тысяч.

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Кир Стармер - что о нем известно

Сэр Кир Родни Стармер — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016—2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.

По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал всё возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха.

Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твёрдой поддержки Украины в отражении российского вторжения.

В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.

"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками.

"Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

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