Германия может отправить миротворцев в Украину: названы условия

Одним из условий введения миротворцев в Украину является прекращение огня.

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Германия назвала условия отправки миротворцев / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 241-я отдельная бригада территориальной обороны

Германия готова рассмотреть возможность отправки своих миротворцев в Украину. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Reuters.

В то же время он отметил, что Украина и РФ должны принять соответствующий мандат.

"Если будет прекращение огня, тогда, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально ООН и ЕС должны будут обсудить, как можно обеспечить такой мир, такое прекращение огня. И очевидно, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, играла бы здесь определенную роль", - сказал Писториус. видео дня

Отправка миротворцев в Украину - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 18 декабря в Брюсселе состоится встреча западных лидеров, которые планируют обсудить возможные форматы завершения войны и потенциальное создание европейской миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России на Украину.

Также известно, что министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что достаточно сложно достичь консенсуса по отправке миротворческих сил в Украину с 27 государствами-членами Евросоюза.

Кроме того, директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что военный контингент миротворческой миссии может насчитывать от 100 до 150 тысяч, оптимально где-то 120 тысяч.

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