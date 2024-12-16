Украинских бойцов вывели из 'Успеновского кармана', есть жертвы - лейтенант ВСУ

Главное из заявления лейтенанта ВСУ:
- Бойцов ВСУ вывели из "Успеновского кармана"
- Россияне пытаются взять Курахово в "котел"
Российские оккупанты пытаются продвигаться на Кураховском направлении. Украинских бойцов вывели из "Успеновского кармана". Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
При этом он добавил, что это сделали "очень поздно" и украинских защитников пришлось выводить через красную зону в некоторых местах.
"На удивление и к счастью потерь при выходе было меньше, чем ожидалось, но и этого не должно было быть. По большей мере потери были из-за сбросов с дронов", - отметил он.
Лейтенант ВСУ добавляет, что россияне пытаются брать в "кольцо" еще и Курахово. Российские оккупанты протиснулись в районе Сухих Ялов и Зеленовки и закрепились в этих населенных пунктах. Враг будет пытаться прорваться к населенному пункту Улаклы.
"Если им это удастся, то группировка войск под Курахово не будет иметь нормальных путей сообщения, исключительно полевыми дорогами, что уже усложнит обстановку", - акцентировал лейтенант.
Наступление армии РФ на Кураховском направлении - главные новости
Напомним, несмотря на постоянные штурмы врага, украинские десантники уничтожили несколько штурмовых групп оккупантов на Кураховском направлении. ВСУ удалось ликвидировать 27 российских захватчиков, еще 12 - были ранены. Кроме личного состава, десантники сожгли 2 вражеские бронемашины.
Ранее также Главред писал, что армия страны-агрессора России запустила в Сети фейковую информацию о якобы взятии Курахово. Однако пока оккупантам не удалось захватить этот город, хотя общая ситуация действительно остается тяжелой и враг пытается обойти Курахово с флангов.
Накануне стало известно, что враг атакует на Кураховском направлении с трех сторон, при этом плотность средств поражения оккупантов просто колоссальная. ВСУ вместо этого борются за то, чтобы противник не закрыл проезд в Успеновке, ведь это приведет к выводу войск Украины.
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