Приближаются ключевые бои: россияне солгали о захвате Курахово - Сазонов

Что сказал Сазонов:
- Россия запустила фейк о захвате Курахово
- Враг бросает на Кураховское направление очень много сил
- Армия РФ стремится захватить всю Донецкую область
Армия страны-агрессора России запустила в Сети фейковую информацию о якобы взятии Курахово, что в Донецкой области. Военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов отреагировал на эту информацию в эфире телеканала FREEДОМ.
По его словам, пока оккупантам не удалось захватить этот город, хотя общая ситуация действительно остается тяжелой и враг пытается обойти Курахово с флангов.
Для того чтобы продавить украинскую оборону противник применяет большое количество живой силы и средств, бои идут уже в самом Курахово, в центральной части города.
Сазонов также рассказал, что бои продолжаются и в районе Великой Новоселки, куда оккупационные войска стягивают все свои силы.
"Там сейчас будут ключевые бои. В общем, Курахово-Покровское, Времовское направления - самые тяжелые", - подчеркнул он.
Штурмуя на этих участках фронта враг в первую очередь хочет выполнить приоритетную цель по оккупации всей Донецкой и Запорожской областей. При этом командование РФ не жалеет ни живой силы, ни техники для этой цели.
Наступление РФ на Курахово - последние новости
Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны Украины активно проводят контроперации, направленные на ослабление российских войск, в частности на Кураховском направлении, которое является чрезвычайно важным в нынешнем противостоянии.
Ранее в ВСУ заявили, что на Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага. Для противника на этом направлении важно выровнять линию обороны, ведь это даст возможность оккупантам перегруппироваться и вывести некоторые подразделения на восстановление.
Напомним, Главред писал, что несмотря на это на Кураховском направлении ситуация остается крайне напряженной и постепенно ухудшается. Украинские военные ведут арьергардные бои, пытаясь выиграть время и нанести противнику максимальные потери.
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Кто такой Кирилл Сазонов?
Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.
Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.
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