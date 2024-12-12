Приближаются ключевые бои: россияне солгали о захвате Курахово - Сазонов

Ситуация на Кураховском направлении крайне напряженная, однако об оккупации города речь не идет.

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В центральной части города продолжаются ожесточенные бои / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Сазонов:

Россия запустила фейк о захвате Курахово

Враг бросает на Кураховское направление очень много сил

Армия РФ стремится захватить всю Донецкую область

Армия страны-агрессора России запустила в Сети фейковую информацию о якобы взятии Курахово, что в Донецкой области. Военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов отреагировал на эту информацию в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, пока оккупантам не удалось захватить этот город, хотя общая ситуация действительно остается тяжелой и враг пытается обойти Курахово с флангов.

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Для того чтобы продавить украинскую оборону противник применяет большое количество живой силы и средств, бои идут уже в самом Курахово, в центральной части города.

Курахово / Инфографика: Главред

Сазонов также рассказал, что бои продолжаются и в районе Великой Новоселки, куда оккупационные войска стягивают все свои силы.

"Там сейчас будут ключевые бои. В общем, Курахово-Покровское, Времовское направления - самые тяжелые", - подчеркнул он.

Штурмуя на этих участках фронта враг в первую очередь хочет выполнить приоритетную цель по оккупации всей Донецкой и Запорожской областей. При этом командование РФ не жалеет ни живой силы, ни техники для этой цели.

Наступление РФ на Курахово - последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны Украины активно проводят контроперации, направленные на ослабление российских войск, в частности на Кураховском направлении, которое является чрезвычайно важным в нынешнем противостоянии.

Ранее в ВСУ заявили, что на Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага. Для противника на этом направлении важно выровнять линию обороны, ведь это даст возможность оккупантам перегруппироваться и вывести некоторые подразделения на восстановление.

Напомним, Главред писал, что несмотря на это на Кураховском направлении ситуация остается крайне напряженной и постепенно ухудшается. Украинские военные ведут арьергардные бои, пытаясь выиграть время и нанести противнику максимальные потери.

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Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

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